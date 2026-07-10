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[GALLERY] Robot hút bụi tầm trung nay đã có công nghệ flagship

Số hóa - Xe

[GALLERY] Robot hút bụi tầm trung nay đã có công nghệ flagship

Roborock Qrevo 2 Pro mang hàng loạt công nghệ từng chỉ xuất hiện trên robot hút bụi cao cấp xuống phân khúc dễ tiếp cận, nâng trải nghiệm tự động hóa.

Thiên Trang (TH)
Thị trường robot hút bụi đang bước vào giai đoạn chuyển mình khi các công nghệ từng chỉ xuất hiện trên những mẫu flagship dần được phổ cập xuống phân khúc tầm trung, tương tự cách smartphone đưa camera cao cấp hay TV mang Mini LED đến gần người dùng hơn, giúp nhiều gia đình có cơ hội trải nghiệm những tính năng hiện đại mà trước đây chỉ dành cho các sản phẩm đắt tiền.
Thị trường robot hút bụi đang bước vào giai đoạn chuyển mình khi các công nghệ từng chỉ xuất hiện trên những mẫu flagship dần được phổ cập xuống phân khúc tầm trung, tương tự cách smartphone đưa camera cao cấp hay TV mang Mini LED đến gần người dùng hơn, giúp nhiều gia đình có cơ hội trải nghiệm những tính năng hiện đại mà trước đây chỉ dành cho các sản phẩm đắt tiền.
Nắm bắt xu hướng đó, Roborock giới thiệu Qrevo 2 Pro với định hướng tập trung vào trải nghiệm tự động hóa thay vì chỉ chạy đua thông số, bởi một robot hút bụi hiện đại không chỉ cần làm sạch hiệu quả mà còn phải giảm tối đa sự can thiệp của người dùng thông qua khả năng tự nhận diện môi trường, tự điều chỉnh chế độ hoạt động và tự xử lý nhiều công đoạn sau khi hoàn thành việc vệ sinh.
Nắm bắt xu hướng đó, Roborock giới thiệu Qrevo 2 Pro với định hướng tập trung vào trải nghiệm tự động hóa thay vì chỉ chạy đua thông số, bởi một robot hút bụi hiện đại không chỉ cần làm sạch hiệu quả mà còn phải giảm tối đa sự can thiệp của người dùng thông qua khả năng tự nhận diện môi trường, tự điều chỉnh chế độ hoạt động và tự xử lý nhiều công đoạn sau khi hoàn thành việc vệ sinh.
Về hiệu suất, Roborock Qrevo 2 Pro sở hữu lực hút HyperForce 25.000Pa, mức sức mạnh thường chỉ xuất hiện trên các dòng robot hút bụi cao cấp, giúp thiết bị dễ dàng xử lý bụi mịn, tóc, lông thú cưng và các loại rác vụn trên nhiều bề mặt khác nhau, đồng thời duy trì hiệu quả làm sạch ổn định trong điều kiện sử dụng thực tế của các gia đình hiện đại.
Về hiệu suất, Roborock Qrevo 2 Pro sở hữu lực hút HyperForce 25.000Pa, mức sức mạnh thường chỉ xuất hiện trên các dòng robot hút bụi cao cấp, giúp thiết bị dễ dàng xử lý bụi mịn, tóc, lông thú cưng và các loại rác vụn trên nhiều bề mặt khác nhau, đồng thời duy trì hiệu quả làm sạch ổn định trong điều kiện sử dụng thực tế của các gia đình hiện đại.
Một trong những điểm đáng chú ý nhất của sản phẩm là khả năng tự động tháo cụm giẻ lau khi phát hiện thảm thay vì chỉ nâng giẻ như nhiều robot khác, nhờ đó robot sẽ chủ động quay về dock để tháo giẻ trước khi chuyển sang chế độ hút bụi rồi lắp lại khi cần lau sàn, hạn chế tối đa nguy cơ làm ướt thảm và giảm tình trạng bụi bẩn bám ngược lên bề mặt.
Một trong những điểm đáng chú ý nhất của sản phẩm là khả năng tự động tháo cụm giẻ lau khi phát hiện thảm thay vì chỉ nâng giẻ như nhiều robot khác, nhờ đó robot sẽ chủ động quay về dock để tháo giẻ trước khi chuyển sang chế độ hút bụi rồi lắp lại khi cần lau sàn, hạn chế tối đa nguy cơ làm ướt thảm và giảm tình trạng bụi bẩn bám ngược lên bề mặt.
Dock sạc của Qrevo 2 Pro cũng được nâng cấp với hệ thống khay giặt tự làm sạch 2.0, giúp loại bỏ cặn bẩn sau mỗi lần vệ sinh giẻ lau, giảm đáng kể công sức bảo dưỡng định kỳ của người dùng, đồng thời góp phần duy trì hiệu quả vận hành ổn định cho toàn bộ hệ thống trong thời gian dài.
Dock sạc của Qrevo 2 Pro cũng được nâng cấp với hệ thống khay giặt tự làm sạch 2.0, giúp loại bỏ cặn bẩn sau mỗi lần vệ sinh giẻ lau, giảm đáng kể công sức bảo dưỡng định kỳ của người dùng, đồng thời góp phần duy trì hiệu quả vận hành ổn định cho toàn bộ hệ thống trong thời gian dài.
Không chỉ vậy, robot còn được trang bị hàng loạt công nghệ vốn quen thuộc trên các mẫu flagship như hệ thống tránh vật cản Reactive Tech, chổi cạnh chống rối thế hệ mới, hệ thống chống rối đạt chứng nhận SGS và giẻ lau FlexiArm có khả năng làm sạch sát mép tường, giúp tăng hiệu quả vệ sinh ở những khu vực khó tiếp cận trong ngôi nhà.
Không chỉ vậy, robot còn được trang bị hàng loạt công nghệ vốn quen thuộc trên các mẫu flagship như hệ thống tránh vật cản Reactive Tech, chổi cạnh chống rối thế hệ mới, hệ thống chống rối đạt chứng nhận SGS và giẻ lau FlexiArm có khả năng làm sạch sát mép tường, giúp tăng hiệu quả vệ sinh ở những khu vực khó tiếp cận trong ngôi nhà.
Xu hướng cạnh tranh của ngành robot hút bụi năm 2026 cũng đang thay đổi rõ rệt khi các nhà sản xuất không còn chỉ tập trung nâng lực hút hay bổ sung thêm tính năng, mà hướng đến việc đưa nhiều công nghệ cao cấp xuống những sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận hơn, từ đó giúp người dùng phổ thông tận hưởng trải nghiệm thông minh và tiện lợi mà không cần đầu tư quá nhiều chi phí.
Xu hướng cạnh tranh của ngành robot hút bụi năm 2026 cũng đang thay đổi rõ rệt khi các nhà sản xuất không còn chỉ tập trung nâng lực hút hay bổ sung thêm tính năng, mà hướng đến việc đưa nhiều công nghệ cao cấp xuống những sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận hơn, từ đó giúp người dùng phổ thông tận hưởng trải nghiệm thông minh và tiện lợi mà không cần đầu tư quá nhiều chi phí.
Với Qrevo 2 Pro, Roborock cho thấy khoảng cách giữa robot hút bụi tầm trung và flagship đang dần được thu hẹp khi những công nghệ tự động hóa hiện đại ngày càng trở nên phổ biến, mở ra xu hướng mới cho thị trường, nơi giá trị của sản phẩm không chỉ được quyết định bởi bảng thông số mà còn nằm ở khả năng mang lại trải nghiệm sử dụng tiện lợi, thông minh và tiết kiệm thời gian cho người dùng.
Với Qrevo 2 Pro, Roborock cho thấy khoảng cách giữa robot hút bụi tầm trung và flagship đang dần được thu hẹp khi những công nghệ tự động hóa hiện đại ngày càng trở nên phổ biến, mở ra xu hướng mới cho thị trường, nơi giá trị của sản phẩm không chỉ được quyết định bởi bảng thông số mà còn nằm ở khả năng mang lại trải nghiệm sử dụng tiện lợi, thông minh và tiết kiệm thời gian cho người dùng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#robot hút bụi #Roborock #Qrevo 2 Pro #công nghệ cao cấp #tự động hóa #dọn dẹp

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