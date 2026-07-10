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Số hóa - Xe

Loạt ôtô Mazda tại Việt Nam giảm giá mạnh, CX-5 chỉ còn từ 671 triệu

Mazda CX-5 tại Việt Nam đang có mức giảm mạnh tay, thậm chí còn có thể cạnh tranh về giá với những mẫu SUV cỡ B như Toyota Yaris Cross hay Honda HR-V.

Nguyễn Thảo
Video: Trải nghiệm Mazda CX-8 thế hệ mới tại Việt Nam.

Mazda Việt Nam hiện đang áp dụng ưu đãi cho nhiều mẫu xe với giá trị cao nhất lên đến 60 triệu đồng. Cụ thể, mẫu xe Mazda được ưu đãi tốt nhất trong tháng 7/2026 là CX-8. Mẫu SUV hạng trung này được giảm giá 60 triệu đồng, đưa giá sau ưu đãi xuống chỉ còn từ 889 triệu đồng. Với giá bán này, Mazda CX-8 tiếp tục là mẫu xe có giá hấp dẫn hàng đầu phân khúc đồng thời tạo khoảng cách lớn với những đối thủ như Peugeot 5008, Hyundai SantaFe và Kia Sorento.

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Mẫu xe Mazda được ưu đãi tốt nhất trong tháng 7/2026 là CX-8.

Tuy nhiên, mẫu xe thu hút sự chú ý hơn cả có lẽ là Mazda CX-5. Trong tháng 7/2026, Mazda ưu đãi lên đến 50 triệu đồng cho mẫu SUV cỡ C này. Giá sau ưu đãi của Mazda CX-5 giảm xuống chỉ còn từ 671 triệu đồng, rẻ hơn nhiều đối thủ như Ford Territory, Hyundai Tucson và Honda CR-V. Thậm chí, Mazda CX-5 còn có thể cạnh tranh về giá với những mẫu SUV cỡ B như Toyota Yaris Cross hay Honda HR-V.

Cách đây không lâu, Mazda CX-5 đã được bổ sung phiên bản tiêu chuẩn mới mang tên 2.0L Deluxe. Giá bán khởi điểm của bản này là 699 triệu đồng, càng tăng thêm sức hấp dẫn cho mẫu SUV cỡ C này. Trong năm nay, Mazda CX-5 dự kiến sẽ được bổ sung thế hệ mới. Do đó, đây cũng được xem như động thái giải phóng xe đời cũ để chuẩn bị đón thế hệ mới.

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Mazda CX-5 giảm giá còn từ 671 triệu, rẻ ngang SUV cỡ B tại Việt Nam.

Ở phân khúc SUV cỡ B, Mazda CX-30 nhận ưu đãi lên đến 40 triệu đồng. Nhờ đó, khách hàng Việt có thể mua mẫu xe này với giá khởi điểm chỉ từ 652 triệu đồng. Trong khi đó, Mazda CX-3 sở hữu giá bán dễ tiếp cận, chỉ từ từ 519 triệu đồng. Tương tự hai người anh em CX-8 và CX-5, Mazda CX-3 cũng là mẫu xe có giá tốt nhất phân khúc.

Trong phân khúc sedan, các mẫu xe Mazda cũng có chương trình khuyến mại trong tháng 7 này. Trong đó, Mazda2 được hỗ trợ lên đến 19 triệu đồng với giá sau ưu đãi 394 triệu đồng, rẻ hơn nhiều đối thủ như Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City.

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Mazda CX-30 nhận ưu đãi lên đến 40 triệu đồng.

Với Mazda3, hãng áp dụng mức giá sau ưu đãi chỉ từ 559 triệu đồng. Mức ưu đãi của "vua doanh số" trong phân khúc sedan hạng C là 50 triệu đồng.

Trong khi đó, các mẫu xe cao cấp hơn là Mazda CX-90, CX-60 và MX-5 có chương trình ưu đãi dành cho những khách hàng tiên phong. Trong đó, Mazda CX-90 có giá từ 1,899-2,299 tỷ đồng. Con số tương ứng của Mazda CX-60 là 1,699 tỷ đồng. Trong khi đó, Mazda MX-5 có giá từ 1,399-1,439 tỷ đồng.

Trong bộ ba tân binh kể trên, MX-5 đã được bàn giao đến tay khách hàng Việt trong tháng 6/2026. Dự kiến, các lô xe tiếp theo sẽ được bàn giao từ tháng 10/2026.

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