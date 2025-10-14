Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loạt khoảnh khắc 'bóc trần' diện mạo thật của con gái cả MC Quyền Linh

Cộng đồng trẻ

Loạt khoảnh khắc 'bóc trần' diện mạo thật của con gái cả MC Quyền Linh

Mới đây, con gái cả MC Quyền Linh là Mai Thảo Linh (Lọ Lem) đã chia sẻ clip ghi lại hành trình thiện nguyện của gia đình nhân dịp Trung thu vừa qua. 

Thiên Anh
Trong hình, Mai Thảo Linh (Lọ Lem) đang tất bật bóc đồ, đóng gói cẩn thận để trao cho các em nhỏ.
Trong hình, Mai Thảo Linh (Lọ Lem) đang tất bật bóc đồ, đóng gói cẩn thận để trao cho các em nhỏ.
Điểm khiến người xem chú ý chính là biệt thự phía sau đều ngổn ngang đồ đạc. Qua đó có thể thấy gia đình MC Quyền Linh đã chi một khoản không nhỏ cho chuyến thiện nguyện này.
Điểm khiến người xem chú ý chính là biệt thự phía sau đều ngổn ngang đồ đạc. Qua đó có thể thấy gia đình MC Quyền Linh đã chi một khoản không nhỏ cho chuyến thiện nguyện này.
Và tất nhiên lần lộ diện này, nhan sắc của Lọ Lem tiếp tục khiến dân mạng xuýt xoa.
Và tất nhiên lần lộ diện này, nhan sắc của Lọ Lem tiếp tục khiến dân mạng xuýt xoa.
Qua clip quay bằng cam thường, con gái cả của Quyền Linh vẫn vô cùng xinh đẹp.
Qua clip quay bằng cam thường, con gái cả của Quyền Linh vẫn vô cùng xinh đẹp.
Lọ Lem xuất hiện với ngoài giản dị, tóc buộc gọn gàng và rất nhanh nhẹn bê đồ, đóng gói nhìn rất chuyên nghiệp.
Lọ Lem xuất hiện với ngoài giản dị, tóc buộc gọn gàng và rất nhanh nhẹn bê đồ, đóng gói nhìn rất chuyên nghiệp.
Lọ Lem (tên thật Mai Thảo Linh, SN 2006) là con gái cả của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo.
Lọ Lem (tên thật Mai Thảo Linh, SN 2006) là con gái cả của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo.
Lọ Lem đang theo học ngành kinh doanh ở trường quốc tế. Lọ Lem từng trúng tuyển Đại học Nghệ thuật London (University of the Arts London, UAL) - trường chuyên về thời trang, nghệ thuật, thiết kế và biểu diễn lớn nhất châu Âu. Tuy nhiên, cô quyết định học ở TP HCM để được gần gia đình.
Lọ Lem đang theo học ngành kinh doanh ở trường quốc tế. Lọ Lem từng trúng tuyển Đại học Nghệ thuật London (University of the Arts London, UAL) - trường chuyên về thời trang, nghệ thuật, thiết kế và biểu diễn lớn nhất châu Âu. Tuy nhiên, cô quyết định học ở TP HCM để được gần gia đình.
Ở tuổi 19, Lọ Lem duy trì cuộc sống vừa học vừa làm thêm, thường nhận lời mời đi sự kiện cho các nhãn hàng, chụp hình quảng cáo.
Ở tuổi 19, Lọ Lem duy trì cuộc sống vừa học vừa làm thêm, thường nhận lời mời đi sự kiện cho các nhãn hàng, chụp hình quảng cáo.
Quyền Linh cho biết con gái anh bắt đầu kiếm được tiền từ khi còn là nữ sinh học phổ thông. "Gần đây, Lọ Lem bắt đầu đóng học phí, chi trả các nhu cầu cá nhân, tự lái xe đi học dù gia đình có khả năng thuê tài xế riêng", nam MC chia sẻ về sự tự lập của ái nữ.
Quyền Linh cho biết con gái anh bắt đầu kiếm được tiền từ khi còn là nữ sinh học phổ thông. "Gần đây, Lọ Lem bắt đầu đóng học phí, chi trả các nhu cầu cá nhân, tự lái xe đi học dù gia đình có khả năng thuê tài xế riêng", nam MC chia sẻ về sự tự lập của ái nữ.
Thời gian qua, Lọ Lem còn khiến nhiều người trầm trồ khi sở hữu nhiều túi xách, phụ kiện có giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Cô bạn cho biết số hàng hiệu đó do bản thân tự mua từ thù lao quay quảng cáo. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thời gian qua, Lọ Lem còn khiến nhiều người trầm trồ khi sở hữu nhiều túi xách, phụ kiện có giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Cô bạn cho biết số hàng hiệu đó do bản thân tự mua từ thù lao quay quảng cáo. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#MC Quyền Linh #Mai Thảo Linh #Thiện nguyện #Trung thu #Gia đình #lọ lem

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT