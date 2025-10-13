Hà Nội

Ái nữ út nhà MC Quyền Linh khoe nhan sắc khi đi xem bóng rổ

Cộng đồng trẻ

Ái nữ út nhà MC Quyền Linh khoe nhan sắc khi đi xem bóng rổ

Tại giải Saigon Pro-Am Basketball Cup 2025, sự xuất hiện của Hạt Dẻ - con gái MC Quyền Linh đã thu hút sự quan tâm của khán giả và giới truyền thông.

Thiên Anh
Với trang phục giản dị với áo phông trắng oversize, quần short và mái tóc đen dài suôn mượt, Hạt Dẻ vẫn nổi bật giữa đám đông nhờ diện mạo tươi sáng và thần thái tự nhiên khi tới sân xem đấu bóng rổ.
Hạt Dẻ khoe nhan sắc cực kỳ ngọt ngào đã có mặt tại NTĐ Hồ Xuân Hương (Video: vietnamproambasketballchampionship)
Hạt Dẻ từng được biết đến là gương mặt quen thuộc trong các giải bóng rổ học đường.
Ái nữ út nhà MC Quyền Linh từng thi đấu và thể hiện niềm yêu thích đặc biệt dành cho môn bóng rổ.
Hạt Dẻ (tên thật là Mai Thảo Ngọc) là con gái út của MC Quyền Linh, sinh năm 2008.
Hạt Dẻ được biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo, có nhiều nét giống bố, khác với phong cách ngọt ngào của chị gái Lọ Lem.
Hạt Dẻ sở hữu chiều cao nổi bật (hơn 1,7m ở tuổi 17), đôi chân dài thon thả và có phong cách thời trang năng động, cá tính.
Hạt Dẻ thường xuất hiện với phong cách năng động, cá tính.
Cô nàng thường chuộng chân váy, áo thun, áo khoác và bắt kịp xu hướng thời trang mới nhất, có phần giống phong cách của các thần tượng Kpop.
Khác với chị gái Lọ Lem, Hạt Dẻ ít khi xuất hiện trước truyền thông và không có ý định theo đuổi con đường showbiz, tập trung chủ yếu vào việc học tập. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
