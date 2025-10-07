Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhan sắc của chị Hằng trong màn 'thiên nữ rải hoa' viral mùa Trung thu

Cộng đồng trẻ

Nhan sắc của chị Hằng trong màn 'thiên nữ rải hoa' viral mùa Trung thu

Mùa Trung thu vừa qua, màn trình diễn 'thiên nữ rải hoa' với hình ảnh chị Hằng xinh đẹp bay lượn trên không đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Trầm Phương
Mùa Trung thu vừa rồi, cư dân mạng Trung Quốc lẫn netizen Việt Nam đang lan truyền những hình ảnh, clip ghi lại hình ảnh màn biểu diễn tuyệt đẹp.
Mùa Trung thu vừa rồi, cư dân mạng Trung Quốc lẫn netizen Việt Nam đang lan truyền những hình ảnh, clip ghi lại hình ảnh màn biểu diễn tuyệt đẹp.
Trong các khoảnh khắc được ghi lại, cô gái hóa thân thành Hằng Nga mặc trang phục lụa mỏng bồng bềnh, một tay cầm giỏ hoa, một tay cầm những cánh hoa mẫu đơn đỏ thắm và uyển chuyển múa lượn giữa không trung.
Trong các khoảnh khắc được ghi lại, cô gái hóa thân thành Hằng Nga mặc trang phục lụa mỏng bồng bềnh, một tay cầm giỏ hoa, một tay cầm những cánh hoa mẫu đơn đỏ thắm và uyển chuyển múa lượn giữa không trung.
Theo nhịp nhạc, cô xoay tròn, tung hoa, khiến từng cánh hoa rơi lả tả như tuyết phủ, biến toàn bộ sân khấu thành một cõi tiên lung linh huyền ảo.
Theo nhịp nhạc, cô xoay tròn, tung hoa, khiến từng cánh hoa rơi lả tả như tuyết phủ, biến toàn bộ sân khấu thành một cõi tiên lung linh huyền ảo.
Màn trình diễn này khiến nhiều người phải trầm trồ, thẩm chỉ ngẩn người vì khí độ thần tiên, thoát tục của "tiên nữ".
Màn trình diễn này khiến nhiều người phải trầm trồ, thẩm chỉ ngẩn người vì khí độ thần tiên, thoát tục của "tiên nữ".
Thực tế, đây là vũ công đóng vai tiên nữ nói chung, không phải chỉ là Hằng Nga hay chỉ xuất hiện mỗi dịp Trung thu. Tiết mục “Tiên nữ rải hoa” vốn là một đoạn thuộc phần trình diễn tại Lễ hội Văn hóa hoa mẫu đơn.
Thực tế, đây là vũ công đóng vai tiên nữ nói chung, không phải chỉ là Hằng Nga hay chỉ xuất hiện mỗi dịp Trung thu. Tiết mục “Tiên nữ rải hoa” vốn là một đoạn thuộc phần trình diễn tại Lễ hội Văn hóa hoa mẫu đơn.
Tuy nhiên thời điểm các video với màn trình diễn rải hoa này viral đúng vào dịp Trung thu khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh Hằng Nga trên cung trăng đầy ấn tượng.
Tuy nhiên thời điểm các video với màn trình diễn rải hoa này viral đúng vào dịp Trung thu khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh Hằng Nga trên cung trăng đầy ấn tượng.
Một trong những nữ vũ công nổi tiếng nhất với màn trình diễn này là Đình Đình. Cô sở hữu một vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát, rất hợp với hình tượng tiên nữ thoát tục.
Một trong những nữ vũ công nổi tiếng nhất với màn trình diễn này là Đình Đình. Cô sở hữu một vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát, rất hợp với hình tượng tiên nữ thoát tục.
Cô nàng gây ấn tượng với gương mặt khả ái, hài hòa, toát lên vẻ đẹp chuẩn Á Đông cùng thân hình "mình hạc xương mai". Đặc biệt, nụ cười tươi tắn, rạng rỡ của cô khiến người xem cảm thấy gần gũi và ấm áp.
Cô nàng gây ấn tượng với gương mặt khả ái, hài hòa, toát lên vẻ đẹp chuẩn Á Đông cùng thân hình "mình hạc xương mai". Đặc biệt, nụ cười tươi tắn, rạng rỡ của cô khiến người xem cảm thấy gần gũi và ấm áp.
Được biết Đình Đình học múa từ nhỏ, thường tham gia các tiết mục cổ phong và hiện là diễn viên biểu diễn đặc biệt được khu di tích Lạc Ấp mời hợp tác.
Được biết Đình Đình học múa từ nhỏ, thường tham gia các tiết mục cổ phong và hiện là diễn viên biểu diễn đặc biệt được khu di tích Lạc Ấp mời hợp tác.
Trong những hình ảnh đời thường, Đình Đình vẫn khiến nhiều người xuýt xoa bởi nhan sắc thanh tú, xinh xắn.
Trong những hình ảnh đời thường, Đình Đình vẫn khiến nhiều người xuýt xoa bởi nhan sắc thanh tú, xinh xắn.
Trầm Phương
#Hằng Nga #thiên nữ rải hoa #Trung thu #vũ công Đình Đình #múa truyền thống #lễ hội Trung thu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT