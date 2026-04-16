Loạt gói thầu "khít" dự toán của Phú Hoàng Nam tại Lâm Đồng: Hiệu quả tiết kiệm ra sao? [Kỳ 1]

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Phú Hoàng Nam liên tục được "gọi tên" trúng thầu tại các xã mới thuộc tỉnh Lâm Đồng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp, đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Phú Hoàng Nam (mã số thuế: 5801400520; địa chỉ tại tổ 5, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng) hiện là cái tên gây chú ý trong giới đấu thầu tại địa phương. Tính đến tháng 4/2026, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 53 gói thầu, trúng khoảng 34 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 69 tỷ đồng. Đáng chú ý, sau dấu mốc lịch sử ngày 1/7/2025 khi tỉnh Lâm Đồng thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 1671/NQ-UBTVQH15, Công ty Phú Hoàng Nam liên tiếp "gặt hái" thành công tại các xã mới thành lập.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây lắp thuộc công trình sửa chữa hàng rào, mương thoát nước Trường tiểu học Tam Bố (nay thuộc xã Gia Hiệp sau sáp nhập), doanh nghiệp này đã trúng thầu bằng giá dự toán. Theo Quyết định số 36/QĐ-THTB ngày 20/3/2026 do Hiệu trưởng Ngô Văn Thể ký, giá trúng thầu của Công ty Phú Hoàng Nam là 1.732.424.368 đồng. Đáng nói, giá trúng thầu này khớp hoàn toàn 100% với giá dự thầu, trong khi giá dự toán gói thầu được duyệt là 1.741.133.491 đồng. Với quy mô gói thầu hơn 1,7 tỷ đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách chưa đầy 9 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại xã Bảo Lâm 2 (xã mới thành lập từ việc sáp nhập xã Lộc An, Lộc Đức và Tân Lạc). Tại đây, gói thầu số 1: Chi phí xây dựng thuộc công trình nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng đã được giao cho Công ty Phú Hoàng Nam. Theo Quyết định số 24/QĐ-VP ngày 27/3/2026 do Phó Chánh văn phòng Phạm Văn Tuyến ký, giá chỉ định thầu là 1.752.177.429 đồng.

Tại xã Bảo Lâm 3 (được sáp nhập từ xã Lộc Thành và Lộc Nam), Công ty Phú Hoàng Nam cũng khẳng định vị thế "nhà thầu quen". Ngày 30/12/2025, ông Hoàng Anh Tuấn, Q. Chánh văn phòng Đảng ủy xã Bảo Lâm 3 đã ký Quyết định phê duyệt chỉ định thầu xây lắp gói thầu nâng cấp, cải tạo khối nhà làm việc Đảng ủy, UBND xã Lộc Thành cũ với giá trúng thầu là 1.515.134.850 đồng.

Phân tích về hiện tượng này, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng: "Việc một nhà thầu liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp tỷ đồng tại các xã vừa sáp nhập với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách dưới 1%, thậm chí có gói tiết kiệm gần như bằng 0, là dấu hiệu cho thấy sự thiếu tính cạnh tranh thực chất."

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Khi các gói thầu chỉ định thầu hoặc chỉ định thầu rút gọn liên tục về tay một doanh nghiệp, trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư và bên mời thầu cần được đề cao để đảm bảo không vi phạm quy định tại Luật Đấu thầu 2023."

Những con số tiết kiệm "nhỏ giọt" tại các xã sáp nhập của tỉnh Lâm Đồng đang khiến dư luận không khỏi băn khoăn về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công tại các đơn vị hành chính mới này.

[Kỳ 2:] Giải mã "bí quyết" thắng thầu tuyệt đối tại các xã mới ở Lâm Đồng.