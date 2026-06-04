Loài sinh vật mới độc nhất vô nhị ở hồ nước mặn của Mỹ

Các chuyên gia đã phát hiện xác định được một loài sinh vật hoàn toàn mới ở hồ Great Salt (Mỹ). Loài này chỉ được ghi nhận tại hồ nước mặn này.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Journal of Nematology, nhóm chuyên gia dẫn đầu bởi Đại học Utah (Mỹ) cho biết họ đã xác định được một loài sinh vật hoàn toàn mới ở hồ Great Salt. Họ đặt tên cho loài mới là Diplolaimelloides woaabi. Điều đó khiến nó trở thành loài đặc hữu của hồ. Phát hiện mới được các chuyên gia đánh giá có thể nắm giữ những manh mối quan trọng về quá khứ và tương lai của hồ Great Salt.

Là hồ nước mặn lớn thứ 6, hồ Great Salt có độ mặn cao hơn biển nên có rất ít sinh vật sinh sống. Nơi đây chỉ có vài loại có thể sinh tồn như tôm nước mặn và ruồi nước mặn. Do đó, việc phát hiện Diplolaimelloides woaabi tại hồ Great Salt trở thành bí ẩn khiến giới khoa học "tò mò" đi tìm lời giải.

Theo các nhà nghiên cứu, Diplolaimelloides woaabi trở thành nhóm động vật thứ ba được biết đến sống trong vùng nước cực mặn của hồ Great Salt (sau tôm nước mặn và ruồi nước mặn). Diplolaimelloides woaabi là một loài giun tròn nhỏ, sống trong các microbialite - một dạng cấu trúc do vi sinh vật tạo nên bên trên các thảm tảo.

Loài giun Diplolaimelloides woaabi lần đầu được phát hiện ở hồ Great Salt (Mỹ). Ảnh: Shutterstock.

Loài giun Diplolaimelloides woaabi này thuộc bộ Monhysterida - một "gia tộc" nổi tiếng với khả năng chịu mặn cao. Tuy nhiên, "cao" ở đây là các vùng nước biển ven bờ hoặc nước lợ. Do đó, việc phát hiện một loài thuộc bộ này ở một hồ Great Salt nằm ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển và cách đại dương gần nhất khoảng 1.300 km là một điều rất kỳ lạ.

Ngoài ra, giới tính của cộng đồng sinh vật này cũng khiến các nhà khoa học "bối rối". Trong tự nhiên, số lượng giun đực chiếm chưa đầy 1% quần thể. Tuy nhiên, khi đưa vào nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, tỉ lệ giun đực lại tăng vọt lên khoảng 50%.

Các nhà khoa học thừa nhận có điều gì đó ở môi trường hồ Great Salt thực tế đang tác động đến tỉ lệ giới tính của loài giun Diplolaimelloides woaabi mà họ chưa giải mã được.

Liên quan đến vấn đề này, các chuyên gia đưa ra 2 giả thuyết. Đầu tiên, họ suy đoán loài giun Diplolaimelloides woaabi có thể là những sinh vật sống sót từ giữa kỷ Phấn Trắng, khoảng 100 triệu năm trước, khi vùng đất này còn là một đường bờ biển lớn. Nếu giả thuyết này chính xác thì loài giun Diplolaimelloides woaabi đã sống sót ngoạn mục khi trải qua nhiều lần biến đổi khí hậu và trồi sụt độ mặn cực đoan của khu vực.

Giả thuyết thứ hai cho rằng Diplolaimelloides woaabi có thể được các loài chim di cư vô tình mang từ các hồ mặn khác đến thông qua lông hoặc bùn đất.

Mặc dù các nhà khoa học vẫn chưa thể giải mã lý do vì sao loài giun Diplolaimelloides woaabi xuất hiện và tồn tại ở hồ Great Salt nhưng sự hiện diện của chúng cho thấy loài này có vai trò sinh thái quan trọng trong tại nơi đây.