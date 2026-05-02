Loại rau toàn xơ, hỗ trợ tiêu hoá, kho với heo quay thành món ngon hao cơm

Loại rau này là thực phẩm giàu chất xơ và vitamin, hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể nhẹ nhàng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Theo Linh Nguyen/ Dân Việt

Măng là loại rau này là thực phẩm giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể nhẹ nhàng. Loại rau này còn chứa các vitamin và khoáng chất cần thiết như kali, canxi, góp phần cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn.

Món măng kho heo quay là lựa chọn tuyệt vời cho những bữa cơm gia đình cần một món mặn đậm đà, dễ làm mà vẫn đủ hấp dẫn.

Sự kết hợp giữa măng vàng giòn nhẹ và thịt ba rọi quay béo thơm tạo nên hương vị hài hòa, càng kho càng thấm, ăn kèm cơm nóng thì “hao cơm” vô cùng.

Nguyên liệu kho măng với thịt heo quay

- Măng vàng (xé miếng vừa ăn)

- Heo quay (ba rọi)

- Hành tím, tỏi băm

- Gia vị: nước tương, hạt nêm, tiêu, đường

- Hành lá, ớt (tùy chọn)

Cách kho măng với thịt heo quay

- Măng vàng đem luộc với chút muối để khử mùi hăng, sau đó xả sạch lại nhiều lần, để ráo.

- Heo quay cắt miếng vừa ăn.

- Bắc chảo lên bếp, phi thơm hành tỏi băm, cho heo quay vào đảo khoảng 3 phút cho dậy mùi.

- Cho măng vào đảo chung, thêm nước xâm xấp mặt. Nêm nước tương, hạt nêm, tiêu và một ít đường cho vừa khẩu vị.

- Kho với lửa trung bình đến khi nước rút bớt, sánh nhẹ và thấm đều vào nguyên liệu.

- Nếm lại lần cuối, thêm hành lá cắt khúc hoặc ớt nếu thích rồi tắt bếp.

Món ăn có màu sắc bắt mắt, măng giòn, thấm vị, thịt heo quay béo nhưng không ngấy nhờ vị thanh của măng. Nước kho đậm đà, dùng chan cơm hoặc chấm rau đều rất ngon.

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.

#loại rau #măng #măng kho thịt #cách kho thịt với măng #món ăn ngon #mẹo nấu ăn

Bài liên quan

Kho tri thức

Phát hiện mới về lăng mộ cổ 3.000 năm chấn động giới khảo cổ

Khai quật lăng mộ 3.000 năm tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc), danh tính người nằm trong mộ đã gây sốc cho các chuyên gia.

Tần Thủy Hoàng, một trong những vị hoàng đế gây tranh cãi nhất trong lịch sử Trung Quốc, luôn đứng ở vị trí hàng đầu trong thời đại của mình. Sự vĩ đại và tính phi lý của ông cùng tồn tại, các ý kiến ​​về ông rất khác nhau, nhưng ảnh hưởng sâu sắc của ông đối với lịch sử Trung Quốc là không thể phủ nhận.

Tần Thủy Hoàng đã cống hiến cả cuộc đời mình để thống nhất đất nước, vô số cuộc cải cách đã mang lại cho ông danh tiếng là vị hoàng đế vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông không chỉ chuẩn hóa trọng lượng và đo lường, chữ viết và trục xe, mà còn xóa bỏ sự chia cắt các tiểu quốc trong thời kỳ Xuân Thu.

Xem chi tiết

