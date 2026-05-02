Loại rau toàn xơ, hỗ trợ tiêu hoá, kho với heo quay thành món ngon hao cơm

Loại rau này là thực phẩm giàu chất xơ và vitamin, hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể nhẹ nhàng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Măng là loại rau này là thực phẩm giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể nhẹ nhàng. Loại rau này còn chứa các vitamin và khoáng chất cần thiết như kali, canxi, góp phần cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn.

Món măng kho heo quay là lựa chọn tuyệt vời cho những bữa cơm gia đình cần một món mặn đậm đà, dễ làm mà vẫn đủ hấp dẫn.

Sự kết hợp giữa măng vàng giòn nhẹ và thịt ba rọi quay béo thơm tạo nên hương vị hài hòa, càng kho càng thấm, ăn kèm cơm nóng thì “hao cơm” vô cùng.

Nguyên liệu kho măng với thịt heo quay

- Măng vàng (xé miếng vừa ăn)

- Heo quay (ba rọi)

- Hành tím, tỏi băm

- Gia vị: nước tương, hạt nêm, tiêu, đường

- Hành lá, ớt (tùy chọn)

Cách kho măng với thịt heo quay

- Măng vàng đem luộc với chút muối để khử mùi hăng, sau đó xả sạch lại nhiều lần, để ráo.

- Heo quay cắt miếng vừa ăn.

- Bắc chảo lên bếp, phi thơm hành tỏi băm, cho heo quay vào đảo khoảng 3 phút cho dậy mùi.

- Cho măng vào đảo chung, thêm nước xâm xấp mặt. Nêm nước tương, hạt nêm, tiêu và một ít đường cho vừa khẩu vị.

- Kho với lửa trung bình đến khi nước rút bớt, sánh nhẹ và thấm đều vào nguyên liệu.

- Nếm lại lần cuối, thêm hành lá cắt khúc hoặc ớt nếu thích rồi tắt bếp.

Món ăn có màu sắc bắt mắt, măng giòn, thấm vị, thịt heo quay béo nhưng không ngấy nhờ vị thanh của măng. Nước kho đậm đà, dùng chan cơm hoặc chấm rau đều rất ngon.

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.