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Kho tri thức

Vòng bụi cực kỳ hiếm gặp có dạng giống như vòng cây

Kính viễn vọng không gian James Webb đã chụp được một vòng bụi hiếm gặp có hình dạng giống như vòng cây.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Gần đây, Kính viễn vọng không gian James Webb đã chụp được một hình ảnh bất thường về bụi xung quanh hai ngôi sao, nó trông giống như các vòng sinh trưởng bên trong thân cây mà chúng ta hay thấy ngoài thực tế.

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Kính viễn vọng không gian James Webb đã chụp được một vòng bụi hiếm gặp có hình dạng giống như vòng cây. Ảnh: @NASA.

Hình ảnh mới nhất cho thấy vòng bụi khổng lồ này hết thảy bao gồm 17 vòng tròn đồng tâm được hình thành bởi các hạt bụi bao quanh hai loại ngôi sao được gọi là Wolf-Rayet 140.

Theo NASA, các ngôi sao loại Wolf-Rayet này cực kỳ hiếm gặp trong Dải Ngân hà, chỉ có khoảng 600 ngôi sao loại này được phát hiện cho đến nay trong vũ trụ. Và Wolf-Rayet 140 là hệ thống sao đôi duy nhất được tìm thấy có vòng bụi hình vòng thân cây bao quanh toàn bộ. Theo các chuyên gia, những vòng bụi tròn đồng tâm này là kết quả của các phản ứng xảy ra khi hai ngôi sao Wolf-Rayet 140 tiến lại gần nhau, tạo thành một loại "dấu vân tay" xung quanh hệ thống ngôi sao.

NASA giải thích: "Khi hai ngôi sao Wolf-Rayet 140 tiến lại gần nhau và gió sao của chúng (dòng khí thổi vào không gian) gặp nhau, một vành đai địa chất được tạo ra, nén khí và sau đó là hình thành bụi. Ngoài ra, quỹ đạo kéo dài của hai ngôi sao khiến chúng gặp nhau chỉ khoảng tám năm một lần.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#Vòng bụi #vòng cây #ngôi sao #Wolf-Rayet 140 #thiên hà

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