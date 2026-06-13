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Kho tri thức

Độc đáo âm thanh giống tiếng sấm rền vang của cá tầm vào mùa sinh sản

Các nhà nghiên cứu đã ghi được âm thanh giống tiếng sấm rền vang do những con cá tầm sống trên sông Hudson, New York, Mỹ tạo ra trong mùa sinh sản.

Tâm Anh (TH)

Âm thanh nghe giống tiếng sấm rền trầm thấp phát ra từ vùng nước lợ của sông Hudson ở New York, Mỹ được xác định tạo ra bởi hoạt động sinh sản của cá tầm Đại Tây Dương (Acipenser oxyrinchus) - loài cá đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Trong bài báo đăng trên tạp chí Endangered Species Research, nhóm nghiên cứu đứng đầu là nhà sinh thái học Rebecca E. Cohen ở Đại học Cornell là những người đầu tiên xác nhận âm thanh giống tiếng sấm rền vang có nguồn gốc từ những con cá tầm đực quẫy mạnh để thụ tinh cho trứng và cộng hưởng với sự rung lắc của bong bóng trong cơ thể chúng.

Vào mùa Xuân, cá tầm Đại Tây Dương bơi ngược từ biển vào sông Hudson để sinh sản. Ở loài cá khổng lồ này, hành vi sinh sản bao gồm việc cá tầm cái thả ra tới 2 triệu trứng vào nước. Trong khi đó, cá thể đực giải phóng dịch chứa tinh trùng vào nước. Nói cách khác, trứng không được thụ tinh bên trong cá cái.

Nhóm nghiên cứu đã lắng nghe quá trình vòng đời quan trọng của cá tầm Đại Tây Dương bằng phương pháp giám sát âm thanh thụ động. Họ ghi lại âm thanh ở sông Hudson với các microphone đặt dưới nước trong thời gian dài. Mặc dù phương pháp không xâm lấn này rất phổ biến trong nghiên cứu trên biển và trên cạn nhưng nó chưa được sử dụng rộng rãi ở các sông và hồ có nhiều nước ngọt.

Việc phát hiện về âm thanh giống tiếng sấm của cá tầm Đại Tây Dương cung cấp cho Sở Bảo tồn Môi trường New York (NYSDEC) một cách theo dõi mới để hiểu rõ hơn loài cá này.

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Một con cá tầm Đại Tây Dương ở sông Hudson được các chuyên gia bắt để gắn thẻ theo dõi. Ảnh: Cornell University.

Trong thế kỷ 19 - 20, việc đánh bắt quá mức làm giảm đáng kể số lượng cá tầm. Sau gần 30 năm nỗ lực bảo vệ, giới khoa học vẫn chưa thể giúp loài này phục hồi. Một phần của vấn đề nằm ở chỗ cá tầm Đại Tây Dương cái có thể phải mất 20 năm mới đẻ trứng lần đầu. Trứng có thể chiếm 20% trọng lượng của cá thể cái và ngành thủy sản rất quan tâm tới trứng cá tầm.

"Cá tầm Đại Tây Dương cái có giá trị kinh tế cao nên chúng bị tuyệt chủng khá nhanh chóng do không có khả năng sinh sản nhanh chóng", các chuyên gia cho hay

Các chuyên gia ước tính rằng có khoảng 6.000 con cá tầm Đại Tây Dương đã sinh sản tại khu vực sông trước cuối những năm 1800. Tuy nhiên, hiện nay con số này chỉ còn chưa đến 700 con.

Trong tương lai, nhóm nghiên cứu có thể lắng nghe tín hiệu để xác định các khu vực sinh sản chưa được biết đến trước đây, qua đó giúp giới chức trách đưa ra biện pháp bảo vệ loài cá tầm Đại Tây Dương.

Mời độc giả xem video: Âm thanh giống tiếng sấm rền vang do những con cá tầm sống trên sông Hudson tạo ra trong mùa sinh sản. Nguồn: Popular Science Podcasts.
#Âm thanh sinh sản cá tầm #Bảo tồn cá tầm Đại Tây Dương #cá tầm Đại Tây Dương #sông Hudson

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