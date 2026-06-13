Ngoạn mục nhan sắc của Tinh vân 'Mắt Sáng của Vũ trụ'

Bức ảnh về tinh vân NGC 6751, được biết đến với tên gọi khác là "Mắt Sáng của Vũ trụ", nằm cách Trái đất 6.500 năm ánh sáng, đã được công bố.

NASA đã chia sẻ hình ảnh mới được chụp bởi Kính viễn vọng không gian Hubble, cho thấy diện mạo mĩ miều, ngoạn mục của tinh vân hành tinh NGC 6751. NGC 6751 là một tinh vân hành tinh trong chòm sao Đại Bàng. Nó còn được gọi là “Tinh vân Mắt Sáng của Vũ trụ”. Người ta ước tính, NGC 6751 cách Trái Đất khoảng 6.500 năm ánh sáng và có đường kính 0,8 năm ánh sáng. Nhiệt độ ở trung tâm tinh vân này xấp xỉ tới 13.726 độ C.

Bức ảnh về tinh vân NGC 6751, được biết đến với tên gọi khác là "Mắt Sáng của Vũ trụ", nằm cách Trái đất 6.500 năm ánh sáng, đã được công bố. Ảnh: @NASA.

Tinh vân NGC 6751 được hình thành khi ngôi sao trung tâm đạt đến giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa thành sao khổng lồ đỏ trong tương lai, khi lớp vỏ khí giãn nở ra ngoài và bị ion hóa, tạo thành tinh vân phát xạ giãn nở. Ngôi sao trung tâm của tinh vân này có quang phổ tương tự như ngôi sao Wolf–Rayet. Sao đang mất khối lượng với tốc độ là 1 × 10 −6 M ☉ mỗi năm và thành phần bề mặt của nó chủ yếu là heli và cacbon.

Hình ảnh được Kính viễn vọng không gian Hubble chia sẻ cho thấy, một ngôi sao trắng sáng ở trung tâm tinh vân được bao quanh bởi nhiều vòng phát sáng, mà các nhà thiên văn học gọi là "Mắt Sáng của Vũ trụ".

Tinh vân này thể hiện một số đặc điểm đáng chú ý và chưa được hiểu rõ. Các vùng màu xanh lam đánh dấu vùng khí phát sáng nóng nhất, tạo thành một vòng tròn gần như hoàn chỉnh xung quanh tàn dư sao trung tâm. Màu cam và đỏ cho thấy vị trí của khí lạnh hơn. Khí lạnh có xu hướng nằm thành những dải dài hướng ra xa ngôi sao trung tâm và tạo thành một vòng bao quanh, trông như bị xé toạc ở rìa ngoài của tinh vân. Nguồn gốc của những đám mây khí lạnh này bên trong tinh vân vẫn chưa chắc chắn, nhưng các dải khí là bằng chứng rõ ràng cho thấy hình dạng của chúng bị ảnh hưởng bởi bức xạ và gió sao cực đoan từ ngôi sao nóng ở trung tâm tinh vân này.