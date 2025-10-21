Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài rắn khổng lồ dài 12 mét sở hữu bộ răng sắc nhọn kinh hoàng

Giải mã

Loài rắn khổng lồ dài 12 mét sở hữu bộ răng sắc nhọn kinh hoàng

Palaeophis là chi rắn biển cổ đại khổng lồ sống vào thời Eocene, được cho là một trong những loài rắn lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất.

T.B (tổng hợp)
Palaeophis nghĩa là “rắn cổ đại”. Tên khoa học của loài rắn này xuất phát từ tiếng Hy Lạp “palaios” (cổ xưa) và “ophis” (rắn). Ảnh: Pinterest.
Palaeophis nghĩa là “rắn cổ đại”. Tên khoa học của loài rắn này xuất phát từ tiếng Hy Lạp “palaios” (cổ xưa) và “ophis” (rắn). Ảnh: Pinterest.
Sống chủ yếu ở biển nông. Hóa thạch được tìm thấy ở châu Âu, Bắc Phi và châu Á, cho thấy Palaeophis từng sống gần bờ hoặc trong đầm lầy ven biển. Ảnh: Pinterest.
Sống chủ yếu ở biển nông. Hóa thạch được tìm thấy ở châu Âu, Bắc Phi và châu Á, cho thấy Palaeophis từng sống gần bờ hoặc trong đầm lầy ven biển. Ảnh: Pinterest.
Kích thước khổng lồ. Một số mẫu vật cho thấy Palaeophis có thể dài tới 9–12 mét, gần bằng chiều dài của cá voi nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Kích thước khổng lồ. Một số mẫu vật cho thấy Palaeophis có thể dài tới 9–12 mét, gần bằng chiều dài của cá voi nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Xương thích nghi với môi trường nước. Xương Palaeophis dày và đặc, giúp ổn định cơ thể khi bơi trong môi trường biển. Ảnh: alchetron.com.
Xương thích nghi với môi trường nước. Xương Palaeophis dày và đặc, giúp ổn định cơ thể khi bơi trong môi trường biển. Ảnh: alchetron.com.
Không hoàn toàn sống dưới nước. Dù thích nghi với biển, chúng có thể bò lên bờ hoặc đẻ trứng trên cạn giống rắn hiện đại. Ảnh: larcadinoe.com.
Không hoàn toàn sống dưới nước. Dù thích nghi với biển, chúng có thể bò lên bờ hoặc đẻ trứng trên cạn giống rắn hiện đại. Ảnh: larcadinoe.com.
Là họ hàng xa của rắn hiện đại. Nghiên cứu di truyền học và hình thái cho thấy chúng thuộc về nhánh sớm của họ rắn biển. Ảnh: wikimedia.org.
Là họ hàng xa của rắn hiện đại. Nghiên cứu di truyền học và hình thái cho thấy chúng thuộc về nhánh sớm của họ rắn biển. Ảnh: wikimedia.org.
:large Có thể săn cá và bò sát biển nhỏ. Hàm răng sắc bén và cơ thể linh hoạt khiến Palaeophis trở thành kẻ săn mồi đáng sợ. Ảnh: twimg.com.
:large Có thể săn cá và bò sát biển nhỏ. Hàm răng sắc bén và cơ thể linh hoạt khiến Palaeophis trở thành kẻ săn mồi đáng sợ. Ảnh: twimg.com.
Tuyệt chủng khoảng 40 triệu năm trước. Biến đổi khí hậu và thay đổi hệ sinh thái biển có thể là nguyên nhân khiến chúng biến mất. Ảnh: artstation.com.
Tuyệt chủng khoảng 40 triệu năm trước. Biến đổi khí hậu và thay đổi hệ sinh thái biển có thể là nguyên nhân khiến chúng biến mất. Ảnh: artstation.com.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#Rắn biển cổ đại #Kích thước khổng lồ của Palaeophis #Họ hàng rắn hiện đại #Chế độ sống ven biển #Chết tuyệt của loài rắn cổ đại

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT