Loài rắn khổng lồ dài 12 mét sở hữu bộ răng sắc nhọn kinh hoàng

Palaeophis là chi rắn biển cổ đại khổng lồ sống vào thời Eocene, được cho là một trong những loài rắn lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất.