Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loại quả xanh giàu tinh bột kháng, tốt cho tim mạch, chống lão hóa

Sống Khỏe

Loại quả xanh giàu tinh bột kháng, tốt cho tim mạch, chống lão hóa

Chuối xanh giàu tinh bột kháng, giúp điều hòa đường huyết, hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ tim mạch, tăng cường xương và chống lão hóa hiệu quả.

Vân Giang (Tổng hợp)
Trong khi chuối chín vàng được nhiều người ưa chuộng nhờ vị ngọt, chuối xanh lại là một “ngôi sao thầm lặng” với hàng loạt lợi ích sức khỏe. Ảnh minh họa
Trong khi chuối chín vàng được nhiều người ưa chuộng nhờ vị ngọt, chuối xanh lại là một “ngôi sao thầm lặng” với hàng loạt lợi ích sức khỏe. Ảnh minh họa
Với vị hơi chát và hàm lượng tinh bột kháng cao, chuối xanh không chỉ giúp điều hòa lượng đường trong máu mà còn hỗ trợ phòng ngừa nhiều vấn đề sức khỏe khác. Ảnh minh họa
Với vị hơi chát và hàm lượng tinh bột kháng cao, chuối xanh không chỉ giúp điều hòa lượng đường trong máu mà còn hỗ trợ phòng ngừa nhiều vấn đề sức khỏe khác. Ảnh minh họa
Tinh bột kháng hoạt động như chất xơ, làm chậm quá trình hấp thụ glucose, từ đó giúp kiểm soát cân nặng và hỗ trợ người bị tiểu đường duy trì đường huyết ổn định. Ảnh minh họa
Tinh bột kháng hoạt động như chất xơ, làm chậm quá trình hấp thụ glucose, từ đó giúp kiểm soát cân nặng và hỗ trợ người bị tiểu đường duy trì đường huyết ổn định. Ảnh minh họa
Ngoài tinh bột kháng, chuối xanh còn giàu chất xơ, giúp nhu động ruột hoạt động hiệu quả, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ tiêu hóa cân bằng. Đồng thời, tinh bột kháng còn đóng vai trò prebiotic, nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, nâng cao khả năng hấp thu dưỡng chất. Ảnh minh họa
Ngoài tinh bột kháng, chuối xanh còn giàu chất xơ, giúp nhu động ruột hoạt động hiệu quả, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ tiêu hóa cân bằng. Đồng thời, tinh bột kháng còn đóng vai trò prebiotic, nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, nâng cao khả năng hấp thu dưỡng chất. Ảnh minh họa
Nhờ tạo cảm giác no lâu, chuối xanh giúp hạn chế lượng calo nạp vào, đồng thời chỉ số đường huyết thấp giúp ngăn ngừa tăng đường huyết đột ngột, hỗ trợ duy trì vóc dáng. Ảnh minh họa
Nhờ tạo cảm giác no lâu, chuối xanh giúp hạn chế lượng calo nạp vào, đồng thời chỉ số đường huyết thấp giúp ngăn ngừa tăng đường huyết đột ngột, hỗ trợ duy trì vóc dáng. Ảnh minh họa
Chuối xanh cũng là nguồn cung cấp kali và chất xơ phong phú – những dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe tim mạch. Kali giúp cân bằng huyết áp, còn chất xơ giảm cholesterol xấu, từ đó làm giảm nguy cơ các bệnh tim mạch. Ảnh minh họa
Chuối xanh cũng là nguồn cung cấp kali và chất xơ phong phú – những dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe tim mạch. Kali giúp cân bằng huyết áp, còn chất xơ giảm cholesterol xấu, từ đó làm giảm nguy cơ các bệnh tim mạch. Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, chuối xanh chứa nhiều vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B6, hỗ trợ chuyển hóa protein, chất béo và carbohydrate, giúp cơ thể tăng cường năng lượng và trao đổi chất hiệu quả. Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, chuối xanh chứa nhiều vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B6, hỗ trợ chuyển hóa protein, chất béo và carbohydrate, giúp cơ thể tăng cường năng lượng và trao đổi chất hiệu quả. Ảnh minh họa
Không chỉ tốt cho tim mạch, chuối xanh còn chứa canxi và magiê, góp phần duy trì mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương. Các chất chống oxy hóa như catecholamine và dopamine trong chuối xanh giúp trung hòa gốc tự do, chống viêm, giảm stress oxy hóa – nguyên nhân gây nhiều bệnh mạn tính và lão hóa sớm. Ảnh minh họa
Không chỉ tốt cho tim mạch, chuối xanh còn chứa canxi và magiê, góp phần duy trì mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương. Các chất chống oxy hóa như catecholamine và dopamine trong chuối xanh giúp trung hòa gốc tự do, chống viêm, giảm stress oxy hóa – nguyên nhân gây nhiều bệnh mạn tính và lão hóa sớm. Ảnh minh họa
Chuối xanh còn rất có lợi cho làn da nhờ vitamin và chất chống oxy hóa, giúp da săn chắc, rạng rỡ. Vitamin C hỗ trợ tổng hợp collagen, trong khi độ ẩm tự nhiên có thể dùng thoa trực tiếp để dưỡng ẩm. Ảnh minh họa
Chuối xanh còn rất có lợi cho làn da nhờ vitamin và chất chống oxy hóa, giúp da săn chắc, rạng rỡ. Vitamin C hỗ trợ tổng hợp collagen, trong khi độ ẩm tự nhiên có thể dùng thoa trực tiếp để dưỡng ẩm. Ảnh minh họa
Để tận dụng tối đa lợi ích, chuối xanh có thể luộc, hấp, nướng, dùng làm món ăn kèm hoặc ăn vặt, thái lát trộn gỏi với rau củ, hầm cùng xương, thịt hoặc nấu canh. Bột chuối xanh cũng là lựa chọn tiện lợi để pha sinh tố, làm bánh hoặc thay bột mì, bổ sung tinh bột kháng và dưỡng chất cho cơ thể. Ảnh minh họa
Để tận dụng tối đa lợi ích, chuối xanh có thể luộc, hấp, nướng, dùng làm món ăn kèm hoặc ăn vặt, thái lát trộn gỏi với rau củ, hầm cùng xương, thịt hoặc nấu canh. Bột chuối xanh cũng là lựa chọn tiện lợi để pha sinh tố, làm bánh hoặc thay bột mì, bổ sung tinh bột kháng và dưỡng chất cho cơ thể. Ảnh minh họa
Vân Giang (Tổng hợp)
#Lợi ích sức khỏe của chuối xanh #Tinh bột kháng và kiểm soát đường huyết #Hỗ trợ tiêu hóa và hệ tiêu hóa cân bằng #Bảo vệ tim mạch và giảm cholesterol #Chống lão hóa và chăm sóc da tự nhiên

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT