Thực đơn từ trứng gà giúp tóc khỏe, da đẹp, cơ thể tràn năng lượng

Sống Khỏe

Thực đơn từ trứng gà giúp tóc khỏe, da đẹp, cơ thể tràn năng lượng

Trứng gà không chỉ bổ dưỡng mà còn giúp giảm rụng tóc hiệu quả. Nhờ giàu protein và vitamin, loại thực phẩm quen thuộc này nuôi dưỡng tóc chắc khỏe từ gốc.

Các nhà khoa học Nhật Bản đăng tải trên The Journal of Medicinal Foods cho biết, chiết xuất từ trứng gà có thể kích thích sự phát triển của tế bào nang tóc, đồng thời làm giảm tình trạng rụng tóc. Ảnh minh hoạ
Protein trong lòng đỏ trứng thúc đẩy sản sinh yếu tố tăng trưởng nội mạc mạch máu, giúp lưu thông máu dưới da đầu tốt hơn – yếu tố then chốt để tóc phát triển nhanh và khỏe mạnh. Ảnh minh hoạ
Tóc con người có đến 70% là keratin – một loại protein mà trứng gà cung cấp dồi dào. Vì vậy, bổ sung trứng đều đặn vào thực đơn là cách đơn giản để phục hồi tóc yếu, khô xơ hoặc dễ gãy. Ảnh minh hoạ
Để đa dạng bữa ăn và tận dụng tối đa nguồn dưỡng chất từ trứng, chuyên gia gợi ý 7 món ngon dễ thực hiện tại nhà. Ảnh minh hoạ
Với bữa sáng, bạn có thể chọn trứng hấp rau củ, kết hợp trứng với cà rốt, bắp non, đậu Hà Lan, vừa mềm mịn vừa bổ sung thêm vitamin A và E giúp tóc bóng khỏe. Ảnh minh hoạ
Nếu yêu thích sự nhanh gọn, trứng ốp la ăn kèm bánh mì và xà lách là lựa chọn vừa ngon vừa giàu năng lượng. Ảnh minh hoạ
Trứng luộc lòng đào cũng là món ăn đơn giản giúp giữ nguyên vitamin D và B12 – hai dưỡng chất hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da đầu. Ảnh minh hoạ
Vào những ngày muốn đổi vị, bạn có thể thử salad trứng gà và bơ, món ăn giàu axit béo omega-3 giúp tóc mềm mượt. Ảnh minh hoạ
Hoặc làm pancake trứng yến mạch – bữa sáng lành mạnh cho người ăn kiêng, vừa đủ protein vừa hỗ trợ giảm rụng tóc. Ảnh minh hoạ
Với bữa trưa, cơm chiên trứng kiểu Nhật hay sandwich trứng và thịt nguội cũng là những gợi ý hấp dẫn, cung cấp năng lượng và dinh dưỡng cho mái tóc khỏe mạnh từ bên trong. Ảnh minh hoạ
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, mỗi ngày nên ăn từ 1–2 quả trứng, ưu tiên luộc hoặc hấp để giữ trọn dưỡng chất. Không nên chiên quá kỹ hoặc sử dụng nhiều dầu mỡ vì có thể làm mất protein và tăng cholesterol. Ảnh minh hoạ
