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Đừng vội vứt vỏ bí đỏ: 'Thần dược' giữ thực phẩm tươi ngon 20 ngày

Kho tri thức

Đừng vội vứt vỏ bí đỏ: 'Thần dược' giữ thực phẩm tươi ngon 20 ngày

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Kyushu (Nhật Bản) đã công bố một phương pháp bảo quản thực phẩm hoàn toàn mới từ vỏ bí đỏ, mở ra triển vọng cắt giảm đồng thời rác thải bao bì nhựa lẫn lãng phí thực phẩm.

Hà Vy
Hà Vy
ScienceAlert / Food Research International
#bí đỏ #bảo quản #túi nhựa #thực phẩm tươi #vỏ bí đỏ

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