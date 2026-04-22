Loài cây không rễ vứt xuống nước là sống, cực quen với người nuôi cá cảnh

Rong đuôi chó, tên khoa học Ceratophyllum demersum, là một loài thực vật thủy sinh quen thuộc nhưng lại ẩn chứa nhiều điều thú vị. Khác với phần lớn cây cối, loài này không có rễ thật sự mà trôi tự do trong nước hoặc bám lỏng lẻo vào bùn đáy. Thân cây dài, mềm, phân nhánh dày đặc, với những vòng lá mảnh như sợi kim tỏa ra xung quanh, tạo nên hình dáng giống chiếc đuôi xù – nguồn gốc của cái tên dân dã mà người Việt thường gọi.

Một trong những đặc điểm nổi bật của rong đuôi chó là khả năng sinh trưởng cực nhanh và thích nghi rộng. Nó có thể sống trong nhiều điều kiện nước khác nhau, từ ao hồ nước ngọt đến các vùng nước lợ nhẹ, từ môi trường giàu dinh dưỡng đến nơi nghèo dưỡng chất. Nhờ đó, loài rong này phân bố gần như khắp thế giới, từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ. Trong tự nhiên, chúng đóng vai trò như “lá phổi xanh” dưới nước, hấp thụ carbon dioxide và giải phóng oxy, giúp cải thiện chất lượng nước.

Không chỉ vậy, rong đuôi chó còn là nơi trú ẩn lý tưởng cho nhiều loài sinh vật nhỏ như cá con, ấu trùng côn trùng và động vật không xương sống. Những tán rong dày đặc giúp chúng tránh khỏi kẻ săn mồi, đồng thời cung cấp nguồn thức ăn phong phú. Chính vì thế, trong các hệ sinh thái nước ngọt, sự hiện diện của loài rong này thường gắn liền với sự đa dạng sinh học cao.

Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sinh và bể cá cảnh, rong đuôi chó được ưa chuộng nhờ khả năng lọc nước tự nhiên. Nó có thể hấp thụ các chất dinh dưỡng dư thừa như nitrat và photphat, từ đó hạn chế sự phát triển của tảo gây hại. Đặc biệt, người chơi thủy sinh không cần trồng xuống nền mà chỉ cần thả nổi, cây vẫn phát triển tốt – một ưu điểm hiếm có.

Tuy nhiên, chính khả năng sinh trưởng mạnh mẽ này cũng khiến rong đuôi chó trở thành loài xâm lấn ở một số khu vực. Khi phát triển quá mức, chúng có thể che phủ mặt nước, cản ánh sáng và làm thay đổi môi trường sống của các loài khác. Điều này cho thấy sự cân bằng trong tự nhiên luôn mong manh, một loài hữu ích trong hoàn cảnh này có thể trở thành vấn đề trong hoàn cảnh khác.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng rong đuôi chó là một phần quan trọng của thế giới thủy sinh. Âm thầm, bền bỉ và linh hoạt, loài cây không rễ này vẫn ngày ngày góp phần duy trì sự sống dưới mặt nước – một vai trò tuy ít được chú ý nhưng vô cùng thiết yếu.