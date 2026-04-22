Loài cây không rễ vứt xuống nước là sống, cực quen với người nuôi cá cảnh

Trong làn nước tĩnh lặng của ao hồ, một loài thực vật không rễ âm thầm phát triển, góp phần giữ cân bằng cả hệ sinh thái.

T.B (tổng hợp)

Rong đuôi chó, tên khoa học Ceratophyllum demersum, là một loài thực vật thủy sinh quen thuộc nhưng lại ẩn chứa nhiều điều thú vị. Khác với phần lớn cây cối, loài này không có rễ thật sự mà trôi tự do trong nước hoặc bám lỏng lẻo vào bùn đáy. Thân cây dài, mềm, phân nhánh dày đặc, với những vòng lá mảnh như sợi kim tỏa ra xung quanh, tạo nên hình dáng giống chiếc đuôi xù – nguồn gốc của cái tên dân dã mà người Việt thường gọi.

Một trong những đặc điểm nổi bật của rong đuôi chó là khả năng sinh trưởng cực nhanh và thích nghi rộng. Nó có thể sống trong nhiều điều kiện nước khác nhau, từ ao hồ nước ngọt đến các vùng nước lợ nhẹ, từ môi trường giàu dinh dưỡng đến nơi nghèo dưỡng chất. Nhờ đó, loài rong này phân bố gần như khắp thế giới, từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ. Trong tự nhiên, chúng đóng vai trò như “lá phổi xanh” dưới nước, hấp thụ carbon dioxide và giải phóng oxy, giúp cải thiện chất lượng nước.

Không chỉ vậy, rong đuôi chó còn là nơi trú ẩn lý tưởng cho nhiều loài sinh vật nhỏ như cá con, ấu trùng côn trùng và động vật không xương sống. Những tán rong dày đặc giúp chúng tránh khỏi kẻ săn mồi, đồng thời cung cấp nguồn thức ăn phong phú. Chính vì thế, trong các hệ sinh thái nước ngọt, sự hiện diện của loài rong này thường gắn liền với sự đa dạng sinh học cao.

Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sinh và bể cá cảnh, rong đuôi chó được ưa chuộng nhờ khả năng lọc nước tự nhiên. Nó có thể hấp thụ các chất dinh dưỡng dư thừa như nitrat và photphat, từ đó hạn chế sự phát triển của tảo gây hại. Đặc biệt, người chơi thủy sinh không cần trồng xuống nền mà chỉ cần thả nổi, cây vẫn phát triển tốt – một ưu điểm hiếm có.

Tuy nhiên, chính khả năng sinh trưởng mạnh mẽ này cũng khiến rong đuôi chó trở thành loài xâm lấn ở một số khu vực. Khi phát triển quá mức, chúng có thể che phủ mặt nước, cản ánh sáng và làm thay đổi môi trường sống của các loài khác. Điều này cho thấy sự cân bằng trong tự nhiên luôn mong manh, một loài hữu ích trong hoàn cảnh này có thể trở thành vấn đề trong hoàn cảnh khác.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng rong đuôi chó là một phần quan trọng của thế giới thủy sinh. Âm thầm, bền bỉ và linh hoạt, loài cây không rễ này vẫn ngày ngày góp phần duy trì sự sống dưới mặt nước – một vai trò tuy ít được chú ý nhưng vô cùng thiết yếu.

Sinh vật trong suốt như 'tàng hình', có thể giết người trong phút chốc

Ẩn mình trong làn nước trong vắt của đại dương nhiệt đới, một sinh vật tưởng như mong manh lại sở hữu sức mạnh khiến con người khiếp sợ.

Thuộc lớp Cubozoa, sứa hộp là một trong những nhóm động vật biển nguy hiểm nhất thế giới. Khác với hình dạng “chuông tròn” quen thuộc của nhiều loài sứa, cơ thể của sứa hộp có dạng hình khối vuông đặc trưng, với bốn mặt rõ rệt và các xúc tu dài buông xuống từ mỗi góc. Chính cấu trúc này giúp chúng bơi nhanh và linh hoạt hơn so với phần lớn các loài sứa khác, thậm chí có thể chủ động săn mồi thay vì chỉ trôi nổi theo dòng nước.

Loài cá giả rắn độc khiến kẻ săn mồi 'chết khiếp'

Giữa những rạn san hô đầy màu sắc, có một sinh vật trông như rắn biển cực độc nhưng thực chất lại là một “kẻ giả mạo” bậc thầy.

Cá nhệch khoang (Myrichthys colubrinus), còn được gọi là “lươn rắn khoang”, là một trong những ví dụ ấn tượng nhất của hiện tượng bắt chước trong tự nhiên. Thuộc họ cá chình rắn, loài này phân bố rộng rãi ở các vùng biển nhiệt đới Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đặc biệt quanh các rạn san hô và vùng đáy cát nông. Điều khiến nó trở nên nổi bật không phải kích thước hay sức mạnh, mà là vẻ ngoài đánh lừa gần như hoàn hảo.

Ngắm sinh vật trông như cái quạt khổng lồ rực rỡ dưới đáy biển

Dưới làn nước trong xanh vùng Caribe, có một sinh vật xòe rộng như chiếc quạt khổng lồ, uyển chuyển theo từng dòng hải lưu.

Quạt biển (Gorgonia ventalina) là một loài san hô mềm đặc trưng của vùng Caribbean. Khác với những rạn san hô cứng có cấu trúc khối, loài này phát triển thành những tấm lưới mỏng, rộng như cánh quạt, có thể cao tới hơn một mét. Khi dòng nước chảy qua, toàn bộ “chiếc quạt” rung động nhẹ nhàng, tạo nên một cảnh tượng vừa thanh thoát vừa sống động, như một sinh vật đang “thở” cùng đại dương.

