Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Loài cá trông như chiếc lá khô, tuyệt tác sinh học của của rừng Amazon

Giữa những dòng nước đen của rừng mưa Amazon, có một loài cá ngụy trang hoàn hảo đến mức trông chẳng khác gì chiếc lá mục.

T.B (tổng hợp)

Cá lá Amazon (Monocirrhus polyacanthus) là một trong những bậc thầy ngụy trang nổi tiếng nhất của thế giới nước ngọt. Loài cá này thuộc họ Cá lá Nam Mỹ (Polycentridae), phân bố trong các lưu vực sông Amazon và Orinoco, nơi có nhiều dòng suối chảy chậm, nước ngả màu nâu sẫm vì chứa tannin từ lá cây mục. Chính môi trường ấy đã tạo điều kiện lý tưởng để khả năng hóa trang của chúng phát huy đến mức gần như hoàn hảo.

Ảnh: atlantis-bali-diving

Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy Monocirrhus polyacanthus là hình dáng giống hệt một chiếc lá khô. Cơ thể dẹt sang hai bên, màu sắc biến thiên từ vàng nâu đến nâu sẫm với những vệt loang giống gân lá. Phần đầu kéo dài thành một mấu nhỏ như cuống lá, trong khi các mép vây có hình răng cưa khiến tổng thể càng giống một chiếc lá đang mục dần. Ngay cả mắt cũng được ngụy trang bằng các sọc màu, giúp giảm khả năng bị con mồi hoặc kẻ săn mồi phát hiện.

Ảnh: aquareka

Không chỉ có ngoại hình, cách bơi của cá lá Amazon cũng là một màn trình diễn tiến hóa đáng kinh ngạc. Thay vì bơi thẳng như phần lớn các loài cá, chúng thường nghiêng mình, lắc lư nhẹ theo dòng nước, mô phỏng chuyển động của một chiếc lá đang trôi. Đôi khi chúng đứng gần như bất động giữa đám lá mục dưới nước, khiến ngay cả người quan sát tinh ý cũng khó nhận ra sự hiện diện của một sinh vật sống.

Ảnh: biodiversity4all

Chiến thuật này phục vụ cho lối săn mồi kiểu phục kích. Cá lá Amazon kiên nhẫn chờ những con cá nhỏ hoặc động vật không xương sống bơi đến trong khoảng cách rất gần. Chỉ trong vài phần nghìn giây, nó mở chiếc miệng cực lớn, tạo ra lực hút mạnh kéo con mồi vào bên trong. Miệng của loài cá này có thể mở rộng đáng kinh ngạc so với kích thước cơ thể, cho phép nuốt những con mồi có chiều dài bằng gần một nửa cơ thể của chính nó.

Trong bể thủy sinh, Monocirrhus polyacanthus được đánh giá là loài cá rất độc đáo nhưng cũng khá khó nuôi. Chúng thường chỉ chấp nhận thức ăn sống như cá nhỏ hoặc tôm tép, ít khi ăn thức ăn viên. Vì bản tính săn mồi, chúng không thích hợp để nuôi chung với các loài cá nhỏ khác, vốn dễ trở thành "bữa ăn" bất ngờ.

Cá lá Amazon là minh chứng sống động cho sức mạnh của chọn lọc tự nhiên. Thay vì phát triển tốc độ hay sức mạnh vượt trội, loài cá này đã chọn một con đường khác: trở thành chiếc lá hoàn hảo nhất dưới nước. Trong thế giới hoang dã, đôi khi khả năng "biến mất" giữa môi trường xung quanh lại là vũ khí lợi hại hơn bất kỳ chiếc răng sắc nhọn nào.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Ngụy trang và hình dạng cá lá Amazon #Chiến thuật săn mồi phục kích #Đặc điểm sinh học của Monocirrhus polyacanthus #Ảnh hưởng môi trường rừng Amazon #Chọn lọc tự nhiên và thích nghi sinh thái

Bài liên quan

Kho tri thức

Phát hiện hóa thạch loài khủng long mới ở Trung Quốc

Loài khủng long mới được phát hiện ở Chiết Giang, Trung Quốc gây ngạc nhiên các nhà cổ sinh vật học.

Một nhà cổ sinh vật học khi đang xem xét kỹ địa điểm khai quật hóa thạch khủng long ở Đông Dương, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, thì bất ngờ phát hiện hóa thạch khủng long thời tiền sử và xác nhận đây là một loài khủng long mới.

Theo ông Jin Xingsheng, phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Chiết Giang, hóa thạch khủng long này cao 5m và dài 15m, về cơ bản là một loài khủng long chân dài (sauropod), hay còn gọi là một loài khủng long ăn cỏ lớn, cổ dài, sống vào Kỷ Phấn trắng cách đây khoảng 60 triệu năm trước.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sinh vật cực đẹp được mệnh danh “chuỗi hạt di động” giữa đại dương nhiệt đới

Giữa những rạn san hô đầy sắc màu của vùng biển nhiệt đới, sao biển vòng cổ nổi bật như một món trang sức sống.

Sao biển vòng cổ (Fromia monilis) là một trong những loài sao biển đẹp nhất của khu vực Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương. Với màu sắc nổi bật cùng hoa văn độc đáo, loài động vật da gai này thường thu hút sự chú ý của thợ lặn, nhiếp ảnh gia dưới nước và những người yêu thích sinh vật biển. Tên gọi “vòng cổ” bắt nguồn từ những hàng nốt nổi màu sáng chạy dọc theo các cánh tay, trông giống như chuỗi hạt trang trí được xâu cẩn thận trên cơ thể.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Cận cảnh sinh vật “nửa thực vật, nửa động vật” gây tò mò cho giới khoa học

Giữa thế giới vi sinh vật vô hình dưới kính hiển vi, có một nhóm sinh vật nhỏ bé mang đặc diểm của cả động vật và thực vật

Trùng roi (Flagellata) là một nhóm sinh vật đơn bào có khả năng di chuyển nhờ một hoặc nhiều roi – những cấu trúc dạng sợi dài giống như chiếc đuôi nhỏ. Mỗi roi hoạt động như một mái chèo siêu nhỏ, liên tục quẫy trong nước để đẩy cơ thể tiến lên. Dù kích thước chỉ tính bằng phần nghìn milimét, trùng roi lại đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái nước ngọt, nước mặn và cả trong cơ thể sinh vật khác.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

NASA tăng tốc xây dựng căn cứ 30 tỷ USD trên Mặt Trăng

NASA tăng tốc xây dựng căn cứ 30 tỷ USD trên Mặt Trăng

Chỉ vài tháng sau khi công bố ý tưởng xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng, NASA đã bắt đầu triển khai hàng loạt bước đi cụ thể nhằm đưa tàu đổ bộ, xe tự hành, xe địa hình và nhiều thiết bị khác lên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái Đất.

Danh mục hệ thống AI rủi ro cao trong 6 lĩnh vực

Danh mục hệ thống AI rủi ro cao trong 6 lĩnh vực

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 33/2026/QĐ-TTg ban hành Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có rủi ro cao trong 6 lĩnh vực gồm giáo dục, dân tộc và tôn giáo, y tế, ngân hàng, tố tụng và giao thông vận tải.