Loài bướm Việt Nam gây sốt vì có đôi cánh giống hệt bản đồ cổ

Chỉ cần nhìn thoáng qua đôi cánh mang những đường vân tinh xảo trên cánh loài bướm này, bạn sẽ hiểu vì sao chúng được gọi là những "tấm bản đồ biết bay".

Bướm cánh bản đồ (chi Cyrestis) gồm những loài bướm thuộc họ Bướm giáp (Nymphalidae), phân bố chủ yếu ở các khu rừng nhiệt đới châu Á, châu Phi và khu vực Australasia. Hiện nay, chi này gồm khoảng 40 loài, nhiều loài xuất hiện từ Ấn Độ, Đông Nam Á đến Papua New Guinea và miền bắc Australia. Việt Nam cũng là nơi ghi nhận sự hiện diện của một số loài bướm cánh bản đồ trong các cánh rừng tự nhiên.

Ảnh: insects.jp

Điểm nổi bật nhất của bướm cánh bản đồ nằm ở hoa văn trên cánh. Thay vì những mảng màu rực rỡ như nhiều loài bướm khác, cánh của chúng được phủ bởi mạng lưới các đường nâu hoặc đen mảnh chạy ngoằn ngoèo trên nền trắng ngà hoặc vàng nhạt. Khi nhìn từ xa, những đường nét ấy giống hệt các đường đồng mức, sông ngòi hay đường phố trên một tấm bản đồ cổ, tạo nên cái tên vô cùng đặc biệt cho cả chi bướm.

Ảnh: aeni12031023.blogspot

Không chỉ đẹp mắt, hoa văn này còn có giá trị sinh tồn. Khi bướm đậu trên vỏ cây có nhiều vết nứt hoặc giữa những tán lá lốm đốm ánh sáng, các đường vân giúp làm "vỡ" hình dạng cơ thể, khiến chim và các loài săn mồi khó phát hiện hơn. Đây là một dạng ngụy trang tinh vi được hình thành qua quá trình tiến hóa kéo dài hàng triệu năm.

Một trong những loài bướm cánh bản đồ nổi tiếng nhất là Cyrestis thyodamas, phân bố từ Nam Á đến Đông Nam Á. Loài này thường bay chậm, nhẹ nhàng dọc theo các lối mòn trong rừng hoặc ven suối, thỉnh thoảng đậu trên nền đất ẩm để hút khoáng chất – hành vi phổ biến ở nhiều loài bướm. Trong khi đó, sâu non của chúng thường ăn lá của các cây thuộc họ Dâu tằm (Moraceae) hoặc một số họ thực vật khác, tùy từng loài.

Ảnh: inaturalist

Điều thú vị là mặt dưới cánh của nhiều loài bướm cánh bản đồ gần giống mặt trên, khác với nhiều loài bướm có hai mặt cánh mang màu sắc hoàn toàn khác nhau. Nhờ vậy, dù đang đậu khép cánh hay bay lượn, chúng vẫn giữ được vẻ đẹp đặc trưng như một bức họa thiên nhiên sống động.

Dù không nổi tiếng bằng bướm phượng hay bướm cánh chim, bướm cánh bản đồ luôn khiến các nhà côn trùng học và những người yêu thiên nhiên say mê bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật và tiến hóa. Mỗi đôi cánh là một "tác phẩm đồ họa" được tạo nên không phải bởi con người, mà bởi chọn lọc tự nhiên qua hàng triệu năm. Trong thế giới côn trùng đầy sắc màu, những "tấm bản đồ biết bay" này là minh chứng rằng vẻ đẹp đôi khi không nằm ở màu sắc rực rỡ, mà ở sự tinh tế đến kinh ngạc trong từng đường nét.