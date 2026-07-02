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Kho tri thức

Đèn dầu bằng sứ men xanh trong lăng mộ hé lộ niên đại 1000 năm tuổi

Phát hiện lăng mộ cổ ở trung tâm thành phố Quảng Châu, bên trong chứa bốn đèn dầu bằng sứ men xanh.

Thiên Đăng - (Theo China.org)

Một lăng mộ có lịch sử hơn 1.000 năm đã được khai quật gần đây tại khu vực trung tâm thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, theo thông tin từ viện khảo cổ học địa phương.

“Chúng tôi đã khảo sát khu vực này để tìm kiếm cổ vật trong một thời gian dài trước khi phát hiện ra lăng mộ cổ mới này”, ông Ma Jianguo, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Di tích Lịch sử và Khảo cổ Quảng Châu, cho biết trong một tuyên bố.

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Phát hiện lăng mộ cổ ở trung tâm thành phố Quảng Châu, bên trong chứa bốn đèn dầu bằng sứ men xanh. Ảnh: @China.org.

Ông Ma cho biết, lăng mộ bằng gạch đỏ này được xây dựng vào thời Nam triều (khoảng năm 420–589 Sau Công Nguyên) dành cho những người giàu có.

Lăng mộ nằm ở phía đông thành phố, trên đường Huanshidong, một trong những khu vực nhộn nhịp nhất của Quảng Châu. Vào thời Nam triều, nơi đây là một khu vực ngoại ô, nơi tập trung nhiều lăng mộ cổ.

Lăng mộ cổ mới có hình chữ nhật, dài khoảng 8m, rộng 3m. Lăng mộ có buồng mộ trước và buồng mộ sau được nối với nhau bằng một lối đi.

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy bốn đèn dầu bằng sứ men xanh. Ông Ma cho biết những dấu hiệu cho thấy lăng mộ được xây dựng vào thời Nam triều là kiểu dáng của các đèn dầu và cấu trúc của lăng mộ.

Vì lăng mộ có thể là một phần trong một nhóm mộ táng quan trọng, nên trong tương lai có thể sẽ phát hiện thêm các lăng mộ khác ở khu vực lân cận. Ông Ma cho biết, trước hết, nhóm chuyên gia sẽ xác định một phương án để bảo vệ lăng mộ đặc biệt này.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
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