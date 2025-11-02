Loa 10W kiêm PC Ryzen 7 khiến dân công nghệ “mắt tròn mắt dẹt”

Thị trường Mini PC đang sôi động trở lại với các sản phẩm không chỉ mạnh mẽ mà còn sở hữu thiết kế độc đáo. Nổi bật trong số đó là Chatreey EX1, một chiếc PC có thể đánh lừa thị giác của bất kỳ ai với ngoại hình hình trụ, giống hệt một chiếc loa Bluetooth thường thấy.