Loa 10W kiêm PC Ryzen 7 khiến dân công nghệ “mắt tròn mắt dẹt”

Chiếc mini PC cực chất, ngoại hình đánh lừa mọi ánh nhìn
Chatreey EX1, một chiếc mini PC thoạt nhìn giống như loa bluetooth chứa sức mạnh từ chip Ryzen 7 8745HS, 32GB RAM.
Thị trường Mini PC đang sôi động trở lại với các sản phẩm không chỉ mạnh mẽ mà còn sở hữu thiết kế độc đáo. Nổi bật trong số đó là Chatreey EX1, một chiếc PC có thể đánh lừa thị giác của bất kỳ ai với ngoại hình hình trụ, giống hệt một chiếc loa Bluetooth thường thấy.
LG tung bộ đôi máy lọc không khí kiêm loa và hút ẩm cao cấp
LG ra mắt hai thiết bị chăm sóc không khí mới gồm PuriCare AeroSpeaker và Dual Inverter Mojave, kết hợp thiết kế tinh tế và khả năng tiết kiệm năng lượng.
[INFOGRAPHIC] Huazai New Cyber, Loa Bluetooth “case PC mini” có màn hình màu
Huazai New Cyber không chỉ là loa Bluetooth mà là một “case PC mini” phát nhạc, hiển thị hệ thống và chiếu sáng RGB.
Sunna hóa thân thỏ trắng, chưa tới Halloween fan đã “mất ngủ”
Chưa đến Halloween nhưng hot girl Sunna đã khiến mạng xã hội “bùng cháy” với bộ ảnh hóa thân thành thỏ trắng ngọt ngào, gợi cảm.
4 game MMO miễn phí đỉnh nhất trên Steam bạn phải thử ngay
Không cần bỏ ra một xu, game thủ vẫn có thể khám phá những thế giới ảo hoành tráng, chiến đấu kịch tính và trải nghiệm MMO đỉnh cao ngay trên Steam.
Samsung phản công mạnh mẽ trong cuộc chiến chip AI toàn cầu
Sau 18 tháng chậm nhịp, “gã khổng lồ” Hàn Quốc Samsung đang trở lại đầy ấn tượng với chiến dịch phản công toàn diện trong lĩnh vực chip trí tuệ nhân tạo.
46 tỷ phú mới xuất hiện từ cơn sốt AI và công nghệ
Năm 2025, giới đại gia AI và công nghệ chứng kiến cú bứt phá ngoạn mục với 46 tỷ phú mới và tổng tài sản lên tới 3.200 tỷ USD.
LG AI DD 2.0 biến máy giặt thành “trợ thủ xanh” của gia đình hiện đại
Không chỉ giặt sạch và bảo vệ sợi vải, LG AI DD™ 2.0 còn giúp tiết kiệm năng lượng, giảm vi nhựa và góp phần xây dựng lối sống xanh, bền vững cho người dùng.
Bách khoa toàn thư AI Grokipedia thách thức "ngôi vương" của Wikipedia
Tỷ phú Elon Musk vừa công bố Grokipedia, nền tảng bách khoa trực tuyến được xem là đối thủ trực tiếp của Wikipedia trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).
