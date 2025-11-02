Hà Nội

Số hóa

Loa 10W kiêm PC Ryzen 7 khiến dân công nghệ “mắt tròn mắt dẹt”

Chatreey EX1 trông như loa Bluetooth nhỏ gọn, nhưng bên trong lại là cả dàn PC mạnh mẽ với chip Ryzen 7, RAM 32GB, SSD 1TB, đủ sức làm đồ họa mượt mà.

Thiên Trang (TH)
loa-1.png
Chatreey EX1 gây ấn tượng với thiết kế hình trụ như Apple HomePod, bọc lưới vải và dải LED RGB sang trọng.
loa-2.png
Ẩn bên trong “chiếc loa” 10W này là một mini PC với chip AMD Ryzen 7 8745HS và GPU Radeon 780M hiệu năng cao.
loa-3.png
Máy đi kèm RAM DDR5 32GB và SSD PCIe 4.0 dung lượng 1TB, xử lý tốt cả công việc văn phòng lẫn chơi game tầm trung.
loa-4.png
Hệ thống loa stereo tích hợp cùng subwoofer và DAC 24-bit mang lại âm thanh sống động, đủ dùng cho không gian nhỏ.
loa-6.png
EX1 hỗ trợ đầy đủ cổng kết nối hiện đại gồm USB4 40Gbps, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.
loa-7.png
Thiết kế cao 16,7 cm, đường kính 11,2 cm giúp EX1 dễ dàng đặt trên bàn làm việc, vừa gọn gàng vừa thẩm mỹ.
loa-8.png
Dù không có pin và hiệu năng đồ họa chưa bằng PC lớn, nhưng EX1 vẫn là lựa chọn “2 trong 1” cực tiện lợi.
loa-5.png
Với giá khoảng 12,6 triệu đồng, Chatreey EX1 được xem là mini PC độc đáo nhất năm cho dân công nghệ yêu thích sự tối giản.
#Chatreey EX1 #mini PC Ryzen 7 #loa Bluetooth cao cấp #máy tính nhỏ gọn #đồ họa mượt mà #thiết kế sang trọng

