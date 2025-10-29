Hà Nội

Chiếc mini PC cực chất, ngoại hình đánh lừa mọi ánh nhìn

Số hóa

Chiếc mini PC cực chất, ngoại hình đánh lừa mọi ánh nhìn

Chatreey EX1, một chiếc mini PC thoạt nhìn giống như loa bluetooth chứa sức mạnh từ chip Ryzen 7 8745HS, 32GB RAM.

Tuệ Minh
Thị trường Mini PC đang sôi động trở lại với các sản phẩm không chỉ mạnh mẽ mà còn sở hữu thiết kế độc đáo. Nổi bật trong số đó là Chatreey EX1, một chiếc PC có thể đánh lừa thị giác của bất kỳ ai với ngoại hình hình trụ, giống hệt một chiếc loa Bluetooth thường thấy.
Điểm nhấn của Chatreey EX1 nằm ở việc nó không chỉ “trông giống” mà còn thực sự hoạt động như một chiếc loa.
Vỏ máy tích hợp hệ thống loa stereo công suất 10W, một loa siêu trầm mini và bộ giải mã âm thanh (DAC) 24-bit.
Điều này biến Chatreey EX1 thành một giải pháp “tất cả trong một”, giúp người dùng không cần mua thêm loa ngoài, tiết kiệm tối đa không gian bàn làm việc.
Thậm chí, phía trên đỉnh của chiếc máy này còn có một vòng đèn LED RGB để tăng thêm tính thẩm mỹ.
Về cấu hình, EX1 không hề thua kém các mini PC hiệu năng cao khác. Máy được trang bị APU AMD Ryzen 7 8745HS với 8 nhân Zen 4, 16 luồng và tích hợp nhân đồ họa Radeon 780M mạnh mẽ.
Cấu hình này đủ sức xử lý các tác vụ văn phòng, giải trí đa phương tiện và chơi game nhẹ. Máy hỗ trợ hai khe cắm RAM DDR5 SO-DIMM và hai khe cắm ổ cứng SSD M.2 PCIe 4.0.
Các cổng kết nối cũng rất đầy đủ, bao gồm một cổng USB4 tốc độ cao, ba cổng USB-A 10 Gbps, một cổng USB 2.0, cổng xuất hình HDMI 2.1 và DisplayPort 2.1 cho phép xuất ra ba màn hình cùng lúc. Ngoài ra, máy còn có giắc cắm âm thanh, cổng mạng 2.5 GbE, Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.0.
Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là dù có ngoại hình của loa di động, Chatreey EX1 không tích hợp pin. Thiết bị phải luôn được kết nối với nguồn điện để hoạt động, cả khi dùng như máy tính hay chỉ phát nhạc qua Bluetooth. Kích thước của máy là 167 x 112 mm.
Sản phẩm hiện được bán trên sàn thương mại điện tử AliExpress dưới hai tên gọi khác nhau là Soayan EXR1 và Chatreey EX1. Phiên bản cấu hình cơ bản với 32GB RAM và 1TB SSD có giá khởi điểm 480 USD (khoảng 12,6 triệu đồng). Điều thú vị là mẫu máy từ thương hiệu Chatreey lại có giá cao hơn đáng kể dù cấu hình tương tự.
Chiếc loa Bluetooth ẩn chứa bên trong là sức mạnh từ chip AMD Ryzen 7 8745HS và 32GB RAM.
Tuệ Minh
