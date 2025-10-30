Hà Nội

Lộ diện trung tâm thương mại cổ của nền văn minh Ấn Độ

Kho tri thức

Lộ diện trung tâm thương mại cổ của nền văn minh Ấn Độ

Giữa vùng đồng bằng Gujarat của Ấn Độ ngày nay, thành cổ Lothal từng là một trung tâm thương mại sầm uất của nền văn minh Indus.

T.B (tổng hợp)
Đây là một trong những thành phố cổ nhất Ấn Độ. Lothal được xây dựng khoảng năm 2400 TCN, thuộc nền văn minh sông Indus – Harappa lừng danh. Ảnh: Pinterest.
Có hải cảng cổ đại được quy hoạch tinh vi. Lothal sở hữu một bến cảng có hệ thống dẫn nước và cống xả, được xem là cảng biển đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Ảnh: Pinterest.
Là trung tâm giao thương quốc tế cổ xưa. Người dân Lothal buôn bán với vùng Lưỡng Hà, Ai Cập và Oman qua đường biển. Ảnh: Pinterest.
Thành phố được quy hoạch theo lưới ô bàn cờ. Các đường phố, khu dân cư và hệ thống thoát nước được bố trí cực kỳ khoa học, thể hiện tư duy quy hoạch đô thị sớm. Ảnh: Pinterest.
Người dân giỏi nghề gốm và chế tác hạt. Lothal nổi tiếng với nghề làm đồ trang sức từ đá carnelian, agate và thủy tinh cổ. Ảnh: Pinterest.
Phát hiện ra nhiều bằng chứng về thiên tai. Các lớp trầm tích cho thấy thành từng bị lũ lớn tàn phá nhiều lần. Ảnh: Pinterest.
Tên “Lothal” có nghĩa là “Thành phố của người chết”. Từ này xuất phát từ tiếng Gujarati cổ, phản ánh truyền thuyết về những cư dân đã biến mất sau trận lũ dữ. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Lothal là phần quan trọng trong danh sách di sản của nền văn minh Indus được bảo tồn tại Ấn Độ. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
#Di tích thành cổ Lothal #Nền văn minh Indus #Hải cảng cổ đại #Quy hoạch đô thị cổ #Giao thương quốc tế cổ #Nghề làm gốm và trang sức

