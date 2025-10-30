Sửng sốt trước mặt nạ vàng thời Thục kỳ bí 3.000 năm

Mặt nạ vàng 3.000 năm tuổi của nền văn minh bí ẩn được tìm thấy ở Trung Quốc gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Century One of One đánh dấu việc tách Century thành một thương hiệu siêu sang độc lập, vượt lên trên Lexus và cạnh tranh trực tiếp với Rolls-Royce và Bentley.
Thời khắc sau 31/10 được xem là bước ngoặt tài lộc. Ba con giáp này bất ngờ hút may mắn, gặp quý nhân và liên tiếp đón cơ hội tiền bạc đổ về không ngớt.
Samsung đã chính thức giới thiệu mẫu điện thoại gập 3 đầu tiên của hãng tại triển lãm K-Tech Showcase bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025.
Trong lịch sử nhân loại, Mary Bell là một trong những kẻ sát nhân hàng loạt nhỏ tuổi nhất khi đã gây ra những vụ án mạng kinh hoàng khi mới hơn 10 tuổi.
Quân đội Ukraina mất hàng ngàn người chỉ trong một ngày, quân đội Nga tấn công trên đa mặt trận; Pokrovsk bị bao vây chặt.
Amazon chuẩn bị cắt giảm lớn nhất lịch sử với 30.000 nhân viên văn phòng bị thay thế bằng AI, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược tự động hóa của tập đoàn.
Mitsubishi Motors vừa ra mắt Elevance Concept – mẫu crossover điện hướng đến sự kết hợp giữa tính linh hoạt của xe gầm cao và tiện nghi cao cấp cho hành khách.
Nga đã giới thiệu OS-25-R, một UAV chiến thuật hai động cơ mới được phát triển cho các nhiệm vụ tình báo và giám sát chiến trường.
Nike vừa công bố Project Amplify, một hệ thống giày trợ lực cơ học được thiết kế để giúp những người chạy bộ và đi bộ hàng ngày có thể di chuyển nhanh hơn.
Tại Japan Mobility Show 2025, Mazda đã mang đến cái nhìn cận cảnh về CX-5 2026 với những thay đổi đáng chú ý về cả thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành.
CEO Nvidia cho rằng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, không chỉ kỹ sư phần mềm mà thợ điện, thợ sửa ống nước hay cơ khí mới là thế hệ triệu phú mới của nước Mỹ.
Hiền Thục xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, tươi tắn như thiếu nữ đôi mươi dù cô đã bước sang tuổi 44.
Món bún nồng nàn miền Tây với nước lèo đậm đà, hải sản tươi và rau sống phong phú ai ăn được sẽ mê, ai chưa quen thì e dè ngay từ mùi.
Cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn giàu chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, pha sai cách có thể làm mất đi hương vị và tác dụng tốt cho sức khỏe.
Justin Cohen - chồng sắp cưới của hot girl Tiên Nguyễn - là người Dubai, hiện làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam.
Cuối thu ở Khe Sanh, Hướng Phùng, rừng phong hương đỏ rực như mùa thu châu Âu. Sương mờ, hồ nước và núi rừng tạo khung cảnh mê hoặc du khách.
Với thiết kế nhỏ gọn, pin 20 kWh và giá chỉ 2,6 triệu yên, mẫu kei-car điện BYD Racco hứa hẹn tạo nên làn sóng cạnh tranh tại thị trường xe mini điện Nhật Bản.
Hình ảnh cô dâu Tiên Nguyễn lộng lẫy bên cạnh chú rể ngoại quốc trong video hậu trường ảnh cưới đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ công chúng.
Cầu Long Biên, cây cầu biểu tượng hơn 120 năm tuổi của Thủ đô Hà Nội, đang được sửa chữa, trùng tu.
Loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc những người phụ nữ tuổi trung niên với mái tóc bạc vẫn tự tin 'lên đồ' thả dáng đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.