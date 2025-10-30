Hà Nội

Sửng sốt trước mặt nạ vàng thời Thục kỳ bí 3.000 năm

Mặt nạ vàng 3.000 năm tuổi của nền văn minh bí ẩn được tìm thấy ở Trung Quốc gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật tại Sanxingdui, một địa điểm ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, các chuyên gia đến từ Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc bất ngờ tìm thấy nhiều hiện vật cổ xưa độc lạ. Ảnh: @Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc.
Những hiện vật này ước tính thuộc về đời nhà Thục, có niên đại cách đây khoảng 3.000 năm trước. Ảnh: @Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc.
Vương quốc đời nhà Thục cổ đại chỉ còn lại một vài ghi chép ít ỏi. Giờ đây bộ sưu tập hiện vật mới được phát hiện này có thể hé lộ thêm những thông tin thú vị về vương quốc bí ẩn. Ảnh: @Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc.
Một trong những hiện vật quan trọng nhất của phát hiện này là một mảnh mặt nạ vàng, có thể đã được một thầy tu đeo trong các nghi lễ tôn giáo. Ảnh: @Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc.
Với khoảng 84% vàng nguyên chất, mảnh mặt nạ này nặng gần nửa kg, khiến nó trở thành một trong những mặt nạ vàng nặng nhất từng được phát hiện ở Trung Quốc. Ảnh: @Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc.
Tại địa điểm này, các chuyên gia còn tìm thấy bao gồm hai loại lụa: một loại được tìm thấy rải rác trong đống tro tàn ở một trong các hố chôn cất, và loại lụa thứ hai được tìm thấy quấn quanh các đồ vật bằng đồng. Ảnh: @Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc.
Các đồ vật bằng đồng thì được trang trí hình thú và chim, đồ chạm khắc ngà voi và đồ trang sức bằng vàng. Ảnh: @Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc.
Các chuyên gia không chắc chắn ai là người đã tạo ra những cổ vật này, nhưng họ tin rằng, những người tạo ra chúng thuộc về đời nhà Thục, một nền văn minh có trình độ cao đã bị nước Tần láng giềng chinh phục vào năm 316 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc.
https://www.arkeolojikhaber.com/haber-cinli-arkeologlar-shu-uygarligina-ait-altin-maskeler-ve-bronz-eserler-buldular-41355/
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
