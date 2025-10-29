Hà Nội

Khám phá thành phố đầu tiên của loài người, khởi đầu cho nền văn minh Sumer

Kho tri thức

Thành Eridu – nằm sâu trong sa mạc miền Nam Iraq – được xem là một trong những thành phố đầu tiên của loài người, khởi đầu cho nền văn minh Sumer cổ đại.

Thành phố ra đời khoảng năm 5.400 TCN. Các khảo cổ học phát hiện lớp trầm tích cổ cho thấy người dân đã sinh sống ở đây từ thời kỳ Ubaid, rất lâu trước Ur hay Uruk. Ảnh: Pinterest.
Thành phố ra đời khoảng năm 5.400 TCN. Các khảo cổ học phát hiện lớp trầm tích cổ cho thấy người dân đã sinh sống ở đây từ thời kỳ Ubaid, rất lâu trước Ur hay Uruk. Ảnh: Pinterest.
Thành phố có ít nhất 18 lớp cư trú chồng lên nhau. Mỗi lớp đại diện cho một thời kỳ phát triển và tái thiết của cộng đồng dân cư cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Thành phố có ít nhất 18 lớp cư trú chồng lên nhau. Mỗi lớp đại diện cho một thời kỳ phát triển và tái thiết của cộng đồng dân cư cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Eridu được coi là thành phố cổ nhất của nhân loại. Theo thần thoại Sumer, đây là nơi các vị thần đầu tiên hạ phàm và lập nên nền văn minh loài người. Ảnh: Pinterest.
Eridu được coi là thành phố cổ nhất của nhân loại. Theo thần thoại Sumer, đây là nơi các vị thần đầu tiên hạ phàm và lập nên nền văn minh loài người. Ảnh: Pinterest.
Eridu từng là trung tâm của hệ thống kênh đào sớm nhất. Người Sumer cổ đã biết đào kênh dẫn nước từ sông Euphrates, giúp nông nghiệp phát triển mạnh. Ảnh: Pinterest.
Eridu từng là trung tâm của hệ thống kênh đào sớm nhất. Người Sumer cổ đã biết đào kênh dẫn nước từ sông Euphrates, giúp nông nghiệp phát triển mạnh. Ảnh: Pinterest.
Đền E-Abzu là công trình tôn giáo trọng yếu nhất. Ngôi đền này thờ Enki và là trung tâm nghi lễ nước linh thiêng – tượng trưng cho sự khởi nguồn của sự sống. Ảnh: Pinterest.
Đền E-Abzu là công trình tôn giáo trọng yếu nhất. Ngôi đền này thờ Enki và là trung tâm nghi lễ nước linh thiêng – tượng trưng cho sự khởi nguồn của sự sống. Ảnh: Pinterest.
Eridu là biểu tượng của trật tự và văn minh. Trong văn bản Sumer, đây là thành phố đầu tiên được “ban tặng bởi các vị thần” trước khi con người học cách cai trị. Ảnh: Pinterest.
Eridu là biểu tượng của trật tự và văn minh. Trong văn bản Sumer, đây là thành phố đầu tiên được “ban tặng bởi các vị thần” trước khi con người học cách cai trị. Ảnh: Pinterest.
Ngày nay, Eridu là một địa điểm khảo cổ quan trọng. Tàn tích của thành phố nằm gần Tell Abu Shahrain, cung cấp hiểu biết quý giá về thời tiền sử Lưỡng Hà. Ảnh: Pinterest.
Ngày nay, Eridu là một địa điểm khảo cổ quan trọng. Tàn tích của thành phố nằm gần Tell Abu Shahrain, cung cấp hiểu biết quý giá về thời tiền sử Lưỡng Hà. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
