Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Lộ diện chủ nhân mới khu đất “vàng” liên quan Vũ Nhôm

Khu đất “vàng” số 16 Bạch Đằng (TP Đà Nẵng) vừa được Công ty CP dịch vụ Phúc Tín đấu trúng với giá hơn 200 triệu đồng/m2, tương đương hơn 359 tỷ đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 14/8, thông tin từ UBND thành phố Đà Nẵng xác nhận, đơn vị vừa có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất 16 Bạch Đằng, phường Hải Châu.

Theo đó, khu đất được Công ty cổ phần dịch vụ Phúc Tín đấu giá thành công với giá hơn 200 triệu đồng/m2, tương đương hơn 359 tỷ đồng.

Được biết, khu đất ở địa chỉ 16 Bạch Đằng (quận Hải Châu) có diện tích gần 1.800 m2, với hai mặt tiền đường Trần Phú và Bạch Đằng.

image.jpg
Khu đất vàng được đấu giá thành công.

Tháng 2/2025, lô đất được TP Đà Nẵng phê duyệt giá khởi điểm 59,2 triệu đồng/m2. Trong khi đó, theo bảng giá đất trên địa bàn (điều chỉnh vào tháng 6/2025) tuyến đường Bạch Đằng có mức giá cao nhất gần 300 triệu đồng/m2, riêng đoạn tuyến này có giá hơn 200 triệu đồng/m2.

Đến giữa năm 2025, lô đất được đưa ra đấu giá với mức giá khởi điểm được điều chỉnh hơn 310 tỷ đồng (173,2 triệu đồng/m2) và con số được Công ty CP dịch vụ Phúc Tín đưa ra đã vượt mức khởi điểm gần 49 tỷ đồng.

Khu đất 16 Bạch Đằng là loại đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng 50 năm, với chức năng công trình trên đất là văn phòng, khách sạn cao cấp, căn hộ du lịch và các chức năng dịch vụ du lịch khác.

Khu đất là 1 trong những bất động sản liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ đã được đưa ra xét xử và tiến hành đấu giá để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Đà Nẵng #đấu giá #đất vàng #Vũ Nhôm #bất động sản #tăng nguồn thu

Bài liên quan

Bất động sản

“Sốc” với màn đấu giá đất ở Quảng Trị, có lô vượt 73 triệu đồng/m2

Với việc đấu giá thành công 18 thửa đất, tỉnh Quảng Trị dự kiến thu về ngân sách Nhà nước gần 86 tỷ đồng.

Ngày 11/8, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị vừa tổ chức thành công phiên đấu giá đất đối với 18 thửa đất thuộc Khu đất 7C, Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị, phiên đấu giá đất ở Đồng Hới này thu hút sự tham gia của 181 khách hàng, với 611 phiếu trả giá.

Xem chi tiết

Bất động sản

Rao bán khu khách sạn ở Huế, khởi điểm hơn 133,2 tỷ đồng

Các thửa đất có tổng diện tích hơn 575m², với nhiều công trình khách sạn quy mô lớn, trong đó tòa khách sạn chính cao 8 tầng…

Ngày 9/8, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Huế cho biết, đơn vị này vừa phát thông báo tổ chức đấu giá một loạt khu đất và công trình khách sạn nằm trên trục đường Đội Cung, với tổng giá khởi điểm hơn 133,2 tỷ đồng.

Theo đó, tài sản đấu giá gồm quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và trang thiết bị tại 6 thửa đất (số 83-2, 84, 85, 86, 87 và 100, tờ bản đồ số 12) thuộc phường Thuận Hóa. Tổng diện tích hơn 575m², chức năng sử dụng là đất ở đô thị.

Xem chi tiết

Bất động sản

Hàng chục lô đất ở Hà Tĩnh sắp lên sàn, khởi điểm thấp nhất gần 61 triệu/m2

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hoàng Phúc chuẩn bị đưa 15 lô đất ở phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) ra đấu giá, khởi điểm thấp nhất gần 61 triệu/m2.

Ngày 08/8, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh cho biết, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và nhà ở tại Dự án Khu nhà ở phía Tây Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh).

Được biết, dự án do Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hoàng Phúc làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 280,64 tỷ đồng trên diện tích gần 2,7 ha.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới