Lộ diện chủ nhân mới khu đất “vàng” liên quan Vũ Nhôm

Khu đất “vàng” số 16 Bạch Đằng (TP Đà Nẵng) vừa được Công ty CP dịch vụ Phúc Tín đấu trúng với giá hơn 200 triệu đồng/m2, tương đương hơn 359 tỷ đồng.

Ngày 14/8, thông tin từ UBND thành phố Đà Nẵng xác nhận, đơn vị vừa có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất 16 Bạch Đằng, phường Hải Châu.

Theo đó, khu đất được Công ty cổ phần dịch vụ Phúc Tín đấu giá thành công với giá hơn 200 triệu đồng/m2, tương đương hơn 359 tỷ đồng.

Được biết, khu đất ở địa chỉ 16 Bạch Đằng (quận Hải Châu) có diện tích gần 1.800 m2, với hai mặt tiền đường Trần Phú và Bạch Đằng.

Khu đất vàng được đấu giá thành công.

Tháng 2/2025, lô đất được TP Đà Nẵng phê duyệt giá khởi điểm 59,2 triệu đồng/m2. Trong khi đó, theo bảng giá đất trên địa bàn (điều chỉnh vào tháng 6/2025) tuyến đường Bạch Đằng có mức giá cao nhất gần 300 triệu đồng/m2, riêng đoạn tuyến này có giá hơn 200 triệu đồng/m2.

Đến giữa năm 2025, lô đất được đưa ra đấu giá với mức giá khởi điểm được điều chỉnh hơn 310 tỷ đồng (173,2 triệu đồng/m2) và con số được Công ty CP dịch vụ Phúc Tín đưa ra đã vượt mức khởi điểm gần 49 tỷ đồng.

Khu đất 16 Bạch Đằng là loại đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng 50 năm, với chức năng công trình trên đất là văn phòng, khách sạn cao cấp, căn hộ du lịch và các chức năng dịch vụ du lịch khác.

Khu đất là 1 trong những bất động sản liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ đã được đưa ra xét xử và tiến hành đấu giá để thu hồi tài sản cho Nhà nước.