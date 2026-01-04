Hà Nội

6 loại cây trồng trong bếp giúp khử mùi hiệu quả

Bất động sản

6 loại cây trồng trong bếp giúp khử mùi hiệu quả

Ngoài sử dụng máy hút mùi hay vệ sinh thường xuyên, trồng cây xanh trong bếp là giải pháp tự nhiên, mang lại hiệu quả khử mùi đáng kể.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Húng quế không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc mà còn có khả năng khử mùi tốt. Hương thơm tự nhiên của húng quế giúp át mùi tanh của cá, mùi dầu mỡ và thức ăn nặng mùi. Ảnh: Internet
Cây húng quế dễ trồng trong chậu nhỏ, thích hợp đặt gần cửa sổ bếp để nhận ánh sáng. Ảnh: Internet
Bạc hà nổi tiếng với mùi thơm mát, dễ chịu, có tác dụng làm sạch không khí và khử mùi nhanh chóng. Chỉ cần một chậu bạc hà nhỏ trên kệ bếp cũng đủ để giảm bớt mùi thức ăn sau khi nấu. Ảnh: Internet
Bạc hà ưa ẩm, dễ sống, phát triển nhanh và không tốn nhiều công chăm sóc. Hương bạc hà còn giúp tinh thần thư giãn, giảm căng thẳng trong quá trình nấu nướng. Ảnh: Internet
Cây lưỡi hổ được đánh giá cao về khả năng thanh lọc không khí. Cây có thể hấp thụ các chất gây mùi và một số khí độc hại thường xuất hiện trong bếp. Ảnh: Internet
Ưu điểm lớn của lưỡi hổ là chịu được môi trường ít ánh sáng, không cần tưới nước thường xuyên, phù hợp với những căn bếp nhỏ hoặc kín gió. Ảnh: Internet
Trầu bà có khả năng lọc không khí, giảm mùi ẩm mốc và mùi thức ăn tồn đọng. Ảnh: Internet
Cây dễ sống, có thể trồng trong nước hoặc đất, thích hợp treo ở góc bếp hoặc đặt trên kệ cao để tiết kiệm diện tích. Ảnh: Internet
Nha đam không chỉ có công dụng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe mà còn giúp khử mùi hiệu quả. Ảnh: Internet
Cây có khả năng hấp thụ mùi khó chịu và cải thiện chất lượng không khí trong bếp. Nha đam ưa sáng, dễ trồng, chỉ cần đặt ở nơi có ánh nắng nhẹ và tưới nước vừa phải. Ảnh: Internet
Hương thảo có mùi thơm đặc trưng, giúp át mùi thức ăn và tạo cảm giác sạch sẽ cho không gian bếp. Ảnh: Internet
Loại cây này thích hợp trồng trong chậu nhỏ, đặt gần cửa sổ. Ảnh: Internet
