Bất động sản

Hưng Yên sắp đưa 56 lô đất lên sàn, khởi điểm hơn 7 triệu đồng/m2

Tỉnh Hưng Yên chuẩn bị đưa 56 lô đất ở tại xã Tống Trân ra tổ chức đấu giá, khởi điểm hơn 7 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 08/01, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Sao Mai Group cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 56 lô đất ở tại xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các lô đất có diện tích 100 - 272 m2, với giá khởi điểm 7,5 - 10 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 30/12/2025 đến 17h ngày 14/1 trực tiếp tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Sao Mai Group, địa chỉ: Lô LK 03-15, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; tại UBND xã Tống Trân, địa chỉ: Xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên, hoặc được chuyển phát qua thư điện tử, thư bảo đảm về địa chỉ của Công ty.

dau-gia-dat.png
Ảnh minh hoạ.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ 8h ngày 30/12/2025 đến trước 17h ngày 14/1 tại UBND xã Tống Trân (công ty sẽ bố trí Ngân hàng hỗ trợ thu tiền đặt trước vào ngày 13/1 và ngày 14/1).

Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, điểm danh khách hành lúc 7h, phiên đấu giá bắt đầu lúc 8h30 ngày 17/01 tại Nhà văn hoá xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng đối với từng thửa đất theo phương thức trả giá lên.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
