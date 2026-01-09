Hà Nội

Bất động sản

Cận cảnh căn nhà đẹp như tranh vẽ của nghệ sĩ Hồng Đào

Khu vườn của nghệ sĩ Hồng Đào tại Mỹ rực rỡ sắc hoa, được nhiều người ví như xứ sở thần tiên.

Sau những thăng trầm của cuộc sống, nghệ sĩ Hồng Đào đang tận hưởng những giây phút bình yên trong căn nhà riêng tại Mỹ. Ảnh: FB Hồng Đào
Mới đây, nữ diễn viên khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi chia sẻ loạt ảnh về khu vườn rực rỡ sắc hoa. Ảnh: FB Hồng Đào
Đặc biệt, góc nhìn từ khung cửa sổ đẹp đến mức nhiều người lầm tưởng đó là bức tranh sơn dầu được sắp đặt kỳ công. Ảnh: FB Hồng Đào
Góc vườn rực rỡ sắc màu với rặng hoa mimosa đan xen cùng sắc hồng đỏ của hoa giấy. Ảnh: FB Hồng Đào
Nổi bật nhất trong khu vườn là sắc vàng rực của hoa mimosa. Ảnh: FB Hồng Đào
Mỗi mùa hoa mimosa, nghệ sĩ Hồng Đào lại khéo léo trang trí không gian sống bằng những cành hoa vàng rực. Ảnh: FB Hồng Đào
Nhà mimosa mảnh khảnh vươn dài từ chiếc bình gốm xanh, tạo góc nhỏ đậm chất nghệ thuật. Ảnh: FB Hồng Đào
Góc vườn nhỏ với đủ các loại hoa. Ảnh: FB Hồng Đào
Những đóa hoa lung linh khoe sắc bên hàng rào tạo khung cảnh lãng mạn. Ảnh: FB Hồng Đào
Đóa hoa trà hồng cánh kép nở rộ tuyệt đẹp. Ảnh: FB Hồng Đào
Nụ hoa hồng e ấp hứng những giọt nước mưa tinh khiết. Ảnh: FB Hồng Đào
Cảnh sắc trong khu vườn lúc nào cũng rực rỡ. Ảnh: FB Hồng Đào
Hoàng Minh (tổng hợp)
