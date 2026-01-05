Hà Nội

Bất động sản

Ninh Bình chuẩn bị đấu giá 16 lô đất, khởi điểm hơn 2 triệu đồng/m2

Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đưa 16 lô đất ở tại xã Lý Nhân ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất hơn 2 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 05/01, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá 16 lô đất thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân (nay là xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình).

Theo đó, các lô đất có diện tích 126 - 190 m2, với giá khởi điểm 2,2 - 3,6 triệu đồng/m2.

image-1.jpg
Ảnh minh hoạ.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 30/12/2025 đến 17h ngày 20/1 tại trụ sở chính Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, điện thoại: 0229.3636.668.

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình từ 8h ngày 30/12/2025 đến 17h ngày 20/1.

Phiên đấu giá được tổ chức lúc 8h ngày 23/1 (khách hàng đến trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá) tại hội trường Nhà văn hoá xã Chính Lý cũ.

Phương thức, hình thức đấu giá, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Ninh Bình #đấu giá #đất ở #bất động sản #tăng nguồn thu

