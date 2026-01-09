Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Thanh Oai sắp đấu giá 29 lô đất, khởi điểm 14 triệu đồng/m2

TP Hà Nội chuẩn bị đưa 29 lô đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại thôn Văn Quán (xã Thanh Oai) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm 14 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 09/01, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 29 lô đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Theo đó, các lô đất có diện tích từ 83,87m2 đến 180,46m2. Giá khởi điểm là 14.080.000 đồng/m2. Tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng.

image-2.jpg
Ảnh minh hoạ.

Về bước giá, tại vòng đấu bắt buộc, bước giá là 40 triệu đồng/m2. Tại vòng đấu giá thứ hai, bước giá là 2 triệu đồng/m2.

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá từ 8h ngày 9/1/2026 và kết thúc vào 17h ngày 21/1/2026.

Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào 8h30 ngày 26/1/2026 tại Nhà thi đấu huyện Thanh Oai (nay là xã Thanh Oai).

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Đấu giá #đất ở #bất động sản #tăng nguồn thu #phát triển kinh tế

Bài liên quan

Bất động sản

Hưng Yên sắp đưa 56 lô đất lên sàn, khởi điểm hơn 7 triệu đồng/m2

Tỉnh Hưng Yên chuẩn bị đưa 56 lô đất ở tại xã Tống Trân ra tổ chức đấu giá, khởi điểm hơn 7 triệu đồng/m2.

Ngày 08/01, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Sao Mai Group cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 56 lô đất ở tại xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các lô đất có diện tích 100 - 272 m2, với giá khởi điểm 7,5 - 10 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

Bất động sản

Tăng tiền đặt cọc đấu giá đất lên mức tối đa 50%

Nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, Chính phủ đã nâng mức tiền đặt trước tối đa lên 50%, bỏ cọc sẽ bị cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tới 5 năm.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất ở theo Luật Đất đai.

Cụ thể, nhằm ngăn chặn các hành vi trục lợi, đặc biệt là tình trạng trả giá cao rồi bỏ cọc, Nghị quyết quy định tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở cho cá nhân tối thiểu là 10% và tối đa là 50% giá khởi điểm. Trong khi đó, quy định hiện hành chỉ yêu cầu mức đặt trước từ 5% đến 20% giá khởi điểm.

Xem chi tiết

Bất động sản

Khu đất “vàng” ở Quy Nhơn đã tìm được chủ nhân

Khu đất “vàng” có tổng diện tích 3,2 ha, tọa lạc tại phường Quy Nhơn Nam (Bình Định) vừa được đấu giá thành công, với mức hơn 1.241 tỷ đồng.

Ngày 07/01, thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai xác nhận, đơn vị vừa có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn đối với CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD405 - Bình Định.

Được biết, Dự án có tổng diện tích 3,2 ha, tọa lạc tại phường Quy Nhơn Nam (trước đây thuộc phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Ranh giới khu đất tiếp giáp Trường Đại học Quy Nhơn về phía Bắc, phía Nam giáp đường Bùi Hữu Nghĩa, phía Đông giáp đường An Dương Vương và phía Tây giáp đường Võ Thị Yến.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới