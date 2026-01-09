Thanh Oai sắp đấu giá 29 lô đất, khởi điểm 14 triệu đồng/m2

TP Hà Nội chuẩn bị đưa 29 lô đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại thôn Văn Quán (xã Thanh Oai) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm 14 triệu đồng/m2.

Ngày 09/01, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 29 lô đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Theo đó, các lô đất có diện tích từ 83,87m2 đến 180,46m2. Giá khởi điểm là 14.080.000 đồng/m2. Tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng.

Ảnh minh hoạ.

Về bước giá, tại vòng đấu bắt buộc, bước giá là 40 triệu đồng/m2. Tại vòng đấu giá thứ hai, bước giá là 2 triệu đồng/m2.

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá từ 8h ngày 9/1/2026 và kết thúc vào 17h ngày 21/1/2026.

Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào 8h30 ngày 26/1/2026 tại Nhà thi đấu huyện Thanh Oai (nay là xã Thanh Oai).

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội: