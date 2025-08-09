Hà Nội

Bất động sản

Rao bán khu khách sạn ở Huế, khởi điểm hơn 133,2 tỷ đồng

Các thửa đất có tổng diện tích hơn 575m², với nhiều công trình khách sạn quy mô lớn, trong đó tòa khách sạn chính cao 8 tầng…

Hạo Nhiên

Ngày 9/8, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Huế cho biết, đơn vị này vừa phát thông báo tổ chức đấu giá một loạt khu đất và công trình khách sạn nằm trên trục đường Đội Cung, với tổng giá khởi điểm hơn 133,2 tỷ đồng.

Theo đó, tài sản đấu giá gồm quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và trang thiết bị tại 6 thửa đất (số 83-2, 84, 85, 86, 87 và 100, tờ bản đồ số 12) thuộc phường Thuận Hóa. Tổng diện tích hơn 575m², chức năng sử dụng là đất ở đô thị.

20240922205631-87f9-wm-05102024103700-1110091949.png
Ảnh minh hoạ.

Đáng chú ý, trên các thửa đất này hiện có nhiều công trình khách sạn quy mô lớn, trong đó tòa khách sạn chính cao 8 tầng, cùng nhiều khối khách sạn, kho và hạng mục phụ trên các lô đất liền kề. Tuy nhiên, nhiều công trình trong số này không có giấy phép xây dựng.

Được biết, vị trí các khu đất nằm sát nút giao Lê Lợi – Đội Cung, cách cầu Trường Tiền khoảng 470m, được đánh giá là vị trí đắc địa cho hoạt động thương mại – dịch vụ lưu trú.

Tài sản này được đưa ra đấu giá nhằm thi hành án dân sự liên quan Công ty Cổ phần Đại Quang, với giá khởi điểm hơn 133,2 tỷ đồng. Trong đó, giá trị tài sản thế chấp là hơn 108 tỷ đồng, tài sản không thế chấp hơn 25 tỷ đồng.

Theo thông báo, người tham gia phải đặt trước 26,649 tỷ đồng và nộp hồ sơ từ 01/8 đến 25/8/2025 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tp.Huế. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 14h30 ngày 28/8/2025.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
