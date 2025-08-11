“Sốc” với màn đấu giá đất ở Quảng Trị, có lô vượt 73 triệu đồng/m2

Với việc đấu giá thành công 18 thửa đất, tỉnh Quảng Trị dự kiến thu về ngân sách Nhà nước gần 86 tỷ đồng.

Ngày 11/8, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị vừa tổ chức thành công phiên đấu giá đất đối với 18 thửa đất thuộc Khu đất 7C, Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị, phiên đấu giá đất ở Đồng Hới này thu hút sự tham gia của 181 khách hàng, với 611 phiếu trả giá.

Toàn cảnh buổi đấu giá.

Được biết, các thửa đất có diện tích từ 48,3 m² đến 183,5 m²; giá khởi điểm từ 793.810.500 đồng/thửa đến 3.015.822.500 đồng/thửa.

Kết quả, 18/18 thửa đất được đấu thành công, tổng số tiền thu về gần 86 tỷ đồng, cao hơn gần 57 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Đặc biệt, lô đất ký hiệu C17 (thửa số 266, tờ bản đồ số 37) có diện tích 104,8 m², giá khởi điểm 2.066.865.600 đồng, được đấu trúng ở mức 7.689.000.000 đồng, gấp 3,72 lần giá ban đầu. Quy đổi ra, giá mỗi mét vuông của lô đất này vượt 73 triệu đồng.