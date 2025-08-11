Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

“Sốc” với màn đấu giá đất ở Quảng Trị, có lô vượt 73 triệu đồng/m2

Với việc đấu giá thành công 18 thửa đất, tỉnh Quảng Trị dự kiến thu về ngân sách Nhà nước gần 86 tỷ đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 11/8, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị vừa tổ chức thành công phiên đấu giá đất đối với 18 thửa đất thuộc Khu đất 7C, Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị, phiên đấu giá đất ở Đồng Hới này thu hút sự tham gia của 181 khách hàng, với 611 phiếu trả giá.

fb-img-1754710238324-1216.jpg
Toàn cảnh buổi đấu giá.

Được biết, các thửa đất có diện tích từ 48,3 m² đến 183,5 m²; giá khởi điểm từ 793.810.500 đồng/thửa đến 3.015.822.500 đồng/thửa.

Kết quả, 18/18 thửa đất được đấu thành công, tổng số tiền thu về gần 86 tỷ đồng, cao hơn gần 57 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Đặc biệt, lô đất ký hiệu C17 (thửa số 266, tờ bản đồ số 37) có diện tích 104,8 m², giá khởi điểm 2.066.865.600 đồng, được đấu trúng ở mức 7.689.000.000 đồng, gấp 3,72 lần giá ban đầu. Quy đổi ra, giá mỗi mét vuông của lô đất này vượt 73 triệu đồng.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Đấu giá đất #bất động sản #Quảng Trị #tăng nguồn thu #lên sàn

Bài liên quan

Bất động sản

Rao bán khu khách sạn ở Huế, khởi điểm hơn 133,2 tỷ đồng

Các thửa đất có tổng diện tích hơn 575m², với nhiều công trình khách sạn quy mô lớn, trong đó tòa khách sạn chính cao 8 tầng…

Ngày 9/8, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Huế cho biết, đơn vị này vừa phát thông báo tổ chức đấu giá một loạt khu đất và công trình khách sạn nằm trên trục đường Đội Cung, với tổng giá khởi điểm hơn 133,2 tỷ đồng.

Theo đó, tài sản đấu giá gồm quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và trang thiết bị tại 6 thửa đất (số 83-2, 84, 85, 86, 87 và 100, tờ bản đồ số 12) thuộc phường Thuận Hóa. Tổng diện tích hơn 575m², chức năng sử dụng là đất ở đô thị.

Xem chi tiết

Bất động sản

Hàng chục lô đất ở Hà Tĩnh sắp lên sàn, khởi điểm thấp nhất gần 61 triệu/m2

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hoàng Phúc chuẩn bị đưa 15 lô đất ở phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) ra đấu giá, khởi điểm thấp nhất gần 61 triệu/m2.

Ngày 08/8, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh cho biết, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và nhà ở tại Dự án Khu nhà ở phía Tây Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh).

Được biết, dự án do Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hoàng Phúc làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 280,64 tỷ đồng trên diện tích gần 2,7 ha.

Xem chi tiết

Bất động sản

Thanh Hoá sắp đấu 56 lô đất, khởi điểm 447 triệu đồng/lô

Trong tháng 8, Thanh Hóa sẽ tổ chức đấu 56 lô đất tại xã Thiệu Trung và Thiệu Hóa, giá khởi điểm thấp nhất hơn 447 triệu đồng/lô.

Ngày 7/8, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung xác nhận, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất là tài sản của UBND xã Thiệu Hóa vào sáng 15/8.

Theo đó, 9 lô đất đấu giá thuộc khu dân cư Đồng Ắc Te + Đồng Cầu, thôn Phú Lai, xã Thiệu Long (nay là xã Thiệu Hóa). Tất cả các lô đất đều là đất ở, có thời hạn sử dụng lâu dài. Diện tích các lô đất từ 100m2 đến hơn 146m2, giá khởi điểm 7 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới