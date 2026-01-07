Khu đất “vàng” ở Quy Nhơn đã tìm được chủ nhân

Khu đất “vàng” có tổng diện tích 3,2 ha, tọa lạc tại phường Quy Nhơn Nam (Bình Định) vừa được đấu giá thành công, với mức hơn 1.241 tỷ đồng.

Ngày 07/01, thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai xác nhận, đơn vị vừa có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn đối với CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD405 - Bình Định.

Được biết, Dự án có tổng diện tích 3,2 ha, tọa lạc tại phường Quy Nhơn Nam (trước đây thuộc phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Ranh giới khu đất tiếp giáp Trường Đại học Quy Nhơn về phía Bắc, phía Nam giáp đường Bùi Hữu Nghĩa, phía Đông giáp đường An Dương Vương và phía Tây giáp đường Võ Thị Yến.

Ảnh minh hoạ.

Các hạng mục bao gồm, khu nhà ở chung cư kết hợp thương mại – dịch vụ, khu đất sử dụng hỗn hợp kết hợp thương mại, dịch vụ du lịch (2 khu) và khu đỗ xe tĩnh. Tổng quy mô dân số dự kiến khoảng 7.400 người, với khoảng 2.704 căn chung cư. Các công trình được quy hoạch cao tối đa từ 45 - 55 tầng nổi, tối thiểu 3 tầng hầm.

HUD405 - Bình Định đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất với giá trúng hơn 1.241 tỷ đồng. Dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn hoạt động 50 năm. Thời gian thực hiện tối đa 48 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất.

Trường hợp sau 12 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư mà doanh nghiệp không triển khai hoặc không đủ năng lực thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết, dự án sẽ bị xem xét chấm dứt.

