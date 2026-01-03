6 loại cây cảnh trồng trong nhà 'gọi' vận may đầu năm mới

Hà Nội

Việc lựa chọn cây cảnh trồng trong nhà dịp đầu năm không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn gửi gắm mong ước về tài lộc, sức khỏe và hạnh phúc.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cây kim ngân từ lâu được xem là biểu tượng của sự giàu có và năng lượng tích cực nên trở thành lựa chọn "kinh điển" mỗi dịp năm mới. Ảnh: Caycanhhaidang
Cây cần được trồng trong đất thoát nước tốt, nên xoay chậu định kỳ để tán cây phát triển cân đối. Ảnh: S Construction
Đúng như tên gọi, cây phát tài gắn liền với sự may mắn và thành công. Cây có thân thẳng, lá dài xanh mướt, tượng trưng cho sự bền bỉ và vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Internet
Nhiều người tin rằng trồng cây phát tài trong nhà vào đầu năm sẽ giúp công danh thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến. Loại cây này thường được đặt ở phòng khách, phòng làm việc hoặc quầy lễ tân để thu hút vượng khí. Ảnh: Internet
Cây lưỡi hổ không chỉ có tác dụng thanh lọc không khí mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt lành. Với dáng lá cứng cáp, vươn thẳng, lưỡi hổ được xem là “lá chắn” bảo vệ gia đình khỏi những điều xui rủi, tà khí. Ảnh: Internet
Trồng cây lưỡi hổ trong nhà dịp đầu năm giúp mang lại cảm giác an tâm, vững vàng và khởi đầu mới đầy năng lượng tích cực. Ảnh: Hata Landscape
Cây ngọc bích có lá tròn, dày, xanh mướt, được ví như những đồng tiền nhỏ, tượng trưng cho tiền bạc và sự sung túc. Ảnh: Cafeland
Nhiều người chọn cây ngọc bích làm quà tặng đầu năm với lời chúc làm ăn phát đạt, cuộc sống đủ đầy. Cây phù hợp đặt trên bàn làm việc, kệ trang trí hoặc gần cửa sổ đón ánh sáng. Ảnh: Cafeland
Bên cạnh các loại cây xanh quanh năm, mai và đào mini cũng rất được ưa chuộng trồng trong nhà dịp đầu năm. Ảnh: Internet
Hoa mai vàng tượng trưng cho phú quý, tài lộc; hoa đào hồng mang ý nghĩa may mắn, bình an. Sắc hoa rực rỡ giúp ngôi nhà tràn đầy không khí Tết và niềm hy vọng cho một năm mới tốt lành. Ảnh: Internet
