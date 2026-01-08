Bên trong cơ ngơi của nam cầu thủ chuyển 500 triệu cho bạn gái

Mọi ngóc ngách trong căn nhà của hậu vệ Văn Thanh đều toát lên sự sang trọng, hiện đại.
Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến kết hôn với doanh nhân Calvin Lâm vào năm 2012, có 3 con chung. Mới đây, cô được chồng tháp tùng đi làm xa nhà.
Chiếm 76 km vuông, 7.000 tòa nhà, phá hủy 50 xe bọc thép, làm thế nào mà Nga có thể chọc thủng phòng tuyến của Quân đội Ukraine ở Huliaipole?
Hai bức tượng đầu phụ nữ bằng gốm có niên đại 2.400 năm được tìm thấy trong một bãi rác cổ, trên đó có dấu vân tay của người nghệ sĩ đã tạo ra chúng.
Một coder Mỹ dùng thí nghiệm trồng cà chua để kiểm tra khả năng ra quyết định, ghi nhớ và thích nghi dài hạn của AI trong thế giới vật lý.
Sống trên những tán rừng mát lạnh Đông Phi, tắc kè hoa ba sừng (Chamaeleo jacksonii) nổi bật bởi ngoại hình kỳ lạ và khả năng thích nghi ấn tượng.
Mùa mai anh đào nở rộ nhuộm hồng Lũng Cú (Tuyên Quang), thu hút du khách vượt hàng trăm km trong tiết trời se lạnh để tham quan, chụp ảnh.
Ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ một số lý do giọng hát live của anh chưa tốt trong màn trình diễn song ca cùng Bùi Lan Hương.
Dù đang trong thai kỳ, Á hậu Quỳnh Châu vẫn khiến netizen không khỏi trầm trồ bởi vóc dáng thon gọn.
Mẫu bán tải Mitsubishi Triton vừa ra mắt tại Thái Lan với thiết kế đầu xe mới, nhưng chỉ áp dụng cho một phiên bản duy nhất là Street 2026.
Elon Musk gây tranh cãi khi giáo dục 14 người con theo mô hình phi truyền thống, không tin trường học cũ và cho rằng AI sẽ thay thế ngoại ngữ.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 9/1, Sư Tử vượt qua được gièm pha và gặt hái được thành tựu khó ai sánh bằng. Xử Nữ có ý tưởng tốt, nhận lợi ích tối đa.
Nissan vừa ra mắt phiên bản đặc biệt X-Trail Rock Creek Multi-Bed tại Nhật Bản, bổ sung loạt trang bị hướng đến nhu cầu cắm trại, du lịch và ngủ lại trên xe.
Nằm ở cực bắc Myanmar, Vườn quốc gia Hkakabo Razi là vùng đất hoang dã hiếm hoi, nơi thiên nhiên gần như còn nguyên vẹn tuyệt đối.
Con dấu thời Trung cổ có khắc hình xe ngựa La Mã này được dùng làm con dấu riêng đóng cho các văn bản hành chính.
Kim Tuyến tươi rói thưởng thức món đậu hũ nóng. NSND Lan Hương thăm làng làm hương.
Giữa khung cảnh tuyết phủ trắng xóa, vóc dáng quyến rũ của nữ streamer gốc Việt Vyvan Le trở thành tâm điểm thiêu đốt mọi ánh nhìn.
Trận chiến giành phần còn lại của Pokrovsk vẫn diễn ra ác liệt, Nga tuyên bố đã chiếm được còn Ukraine phủ nhận, nhưng đánh giá của nhà báo Mỹ đã chứng minh.
Với cảnh sắc mùa đông độc đáo và văn hóa đặc trưng, Sa Pa nổi bật trong bảng xếp hạng du lịch châu Á, thu hút du khách quốc tế.
Khu vườn của vợ chồng diễn viên Chi Bảo với nhiều loại rau hữu cơ xanh mướt, non mơn mởn khiến ai cũng xuýt xoa.
Ngoài lên tiếng về tin đồn thất thiệt về sức khỏe, NSND Quốc Khánh còn xuất hiện trong buổi gặp gỡ nghệ sĩ Quang Thắng.