Bên trong cơ ngơi của nam cầu thủ chuyển 500 triệu cho bạn gái

Bất động sản

Bên trong cơ ngơi của nam cầu thủ chuyển 500 triệu cho bạn gái

Mọi ngóc ngách trong căn nhà của hậu vệ Văn Thanh đều toát lên sự sang trọng, hiện đại.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, hậu vệ Vũ Văn Thanh khiến dân tình xôn xao khi chuyển khoản số tiền 499.999.999 đồng (xấp xỉ 500 triệu đồng) kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào khi bạn gái bị ốm. Ảnh: FBNV
Văn Thanh là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đang thi đấu cho CLB Công an Hà Nội. Ở tuổi 28, Văn Thanh sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV
Nam cầu thủ sở hữu một căn nhà thuộc nằm trong dự án chung cư cao cấp ở TP HCM. Ảnh: FBNV
Đây là căn hộ thông tầng, được cho là có giá trị khoảng gần 10 tỷ đồng. Ảnh: FBNV
Căn hộ có gam màu trắng chủ đạo. Phòng khách với sofa, kệ ti vi, đèn trần thả, phong cách châu Âu. Ảnh: FBNV
Nhà bếp với nội thất tiện nghi. Ảnh: FBNV
Cầu thang theo phong cách Bắc Âu giúp không gian pha chút cổ điển. Ảnh: FBNV
Khu vực hành lang cầu thang được tận dụng để bố trí tủ đựng túi xách. Ảnh: FBNV
Phòng ngủ sáng được bài trí đơn giản nhưng sang trọng. Ảnh: FBNV
Trong nhà có đầy đủ tủ lạnh, máy giặt, máy sấy. Ảnh: FBNV
