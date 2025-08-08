Hà Nội

Bất động sản

Hàng chục lô đất ở Hà Tĩnh sắp lên sàn, khởi điểm thấp nhất gần 61 triệu/m2

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hoàng Phúc chuẩn bị đưa 15 lô đất ở phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) ra đấu giá, khởi điểm thấp nhất gần 61 triệu/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 08/8, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh cho biết, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và nhà ở tại Dự án Khu nhà ở phía Tây Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh).

Được biết, dự án do Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hoàng Phúc làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 280,64 tỷ đồng trên diện tích gần 2,7 ha.

Danh mục đấu giá gồm 15 lô thuộc 3 phân khu: LK-03, BT-01 và BT-02. Trong đó, giá khởi điểm nhiều lô được đánh giá là cao so với thị trường địa phương.

Cụ thể, tại phân khu LK-03 có 2 lô, diện tích 132m2 giá khởi điểm hơn 8,2 – 11,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 62 - 88 triệu đồng/m2.

z6875131904089-c9906c29838dd8dc17e5bb7ca32b1ccd.jpg
Dự án Khu nhà ở phía Tây Trường THCS Lê Văn Thiêm.

Tại phân khu BT-02, lô số 42 có diện tích 522,3m² đất được chào bán với giá khởi điểm 32,083 tỷ đồng – tương đương trên 61 triệu đồng/m². Các lô khác tại phân khu này dao động từ 21 tỷ đến gần 28 tỷ đồng.

Khu BT-01 có 2 lô, diện tích 214,5m² có giá từ 14 đến 16 tỷ đồng. Hai lô liền kề LK-03 có diện tích 132m² nhưng được rao bán ở mức 8,2 – 11,7 tỷ đồng.

Theo thông báo, hồ sơ đấu giá được tiếp nhận từ ngày 30/7 đến 17h ngày 13/8/2025 tại Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh và Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hoàng Phúc. Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra ngày 16/8/2025.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt giá đất cụ thể tại dự án này với mức hơn 17,4 triệu đồng/m² đất ở (chưa tính công trình), áp dụng cho tổng diện tích 17.146m² của dự án.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
Bài liên quan

Bất động sản

Thanh Hoá sắp đấu 56 lô đất, khởi điểm 447 triệu đồng/lô

Trong tháng 8, Thanh Hóa sẽ tổ chức đấu 56 lô đất tại xã Thiệu Trung và Thiệu Hóa, giá khởi điểm thấp nhất hơn 447 triệu đồng/lô.

Ngày 7/8, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung xác nhận, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất là tài sản của UBND xã Thiệu Hóa vào sáng 15/8.

Theo đó, 9 lô đất đấu giá thuộc khu dân cư Đồng Ắc Te + Đồng Cầu, thôn Phú Lai, xã Thiệu Long (nay là xã Thiệu Hóa). Tất cả các lô đất đều là đất ở, có thời hạn sử dụng lâu dài. Diện tích các lô đất từ 100m2 đến hơn 146m2, giá khởi điểm 7 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

Bất động sản

Đà Nẵng sắp đấu khu đất “vàng”, khởi điểm 616 tỷ đồng

TP. Đà Nẵng chuẩn bị tổ chức đấu khu đất “vàng” có diện tích hơn 4.000m2, với giá khởi điểm 616 tỷ đồng. Đây là khu đất có vị trí đắc địa với 4 mặt tiền...

Ngày 6/8, thông tin từ UBND TP Đà Nẵng xác nhận, đơn vị vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng khu đất có diện tích 4.027,3m2 tại phường An Hải.

Được biết, khu đất có ký hiệu A1-1, nằm trên mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, thuộc đồ án quy hoạch đường dẫn vào Trung tâm hành chính phường An Hải.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Đồng Nai sắp có khu nghỉ dưỡng hơn 16.000 tỷ đồng

Đồng Nai chuẩn bị tổ chức đấu hơn 92,5 ha đất thương mại, dịch vụ tại khu vực núi Chứa Chan để phát triển dự án du lịch sinh thái, giá khởi điểm 1.165 tỷ đồng.

Được biết, khu đất nằm trên địa bàn xã Xuân Lộc, tổng diện tích hơn 106,8 ha. Trong đó, 92,5 ha là đất thương mại, dịch vụ được đưa ra đấu giá; phần còn lại là đất giao thông không đấu giá. Dự kiến giá khởi điểm khu đất khoảng 1.165 tỷ đồng.

Trước đó, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết chuyển đổi hơn 106 ha rừng phòng hộ tại xã Xuân Lộc để thực hiện dự án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan.

Xem chi tiết

