Hàng chục lô đất ở Hà Tĩnh sắp lên sàn, khởi điểm thấp nhất gần 61 triệu/m2

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hoàng Phúc chuẩn bị đưa 15 lô đất ở phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) ra đấu giá, khởi điểm thấp nhất gần 61 triệu/m2.

Ngày 08/8, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh cho biết, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và nhà ở tại Dự án Khu nhà ở phía Tây Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh).

Được biết, dự án do Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hoàng Phúc làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 280,64 tỷ đồng trên diện tích gần 2,7 ha.

Danh mục đấu giá gồm 15 lô thuộc 3 phân khu: LK-03, BT-01 và BT-02. Trong đó, giá khởi điểm nhiều lô được đánh giá là cao so với thị trường địa phương.

Cụ thể, tại phân khu LK-03 có 2 lô, diện tích 132m2 giá khởi điểm hơn 8,2 – 11,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 62 - 88 triệu đồng/m2.

Dự án Khu nhà ở phía Tây Trường THCS Lê Văn Thiêm.

Tại phân khu BT-02, lô số 42 có diện tích 522,3m² đất được chào bán với giá khởi điểm 32,083 tỷ đồng – tương đương trên 61 triệu đồng/m². Các lô khác tại phân khu này dao động từ 21 tỷ đến gần 28 tỷ đồng.

Khu BT-01 có 2 lô, diện tích 214,5m² có giá từ 14 đến 16 tỷ đồng. Hai lô liền kề LK-03 có diện tích 132m² nhưng được rao bán ở mức 8,2 – 11,7 tỷ đồng.

Theo thông báo, hồ sơ đấu giá được tiếp nhận từ ngày 30/7 đến 17h ngày 13/8/2025 tại Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh và Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hoàng Phúc. Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra ngày 16/8/2025.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt giá đất cụ thể tại dự án này với mức hơn 17,4 triệu đồng/m² đất ở (chưa tính công trình), áp dụng cho tổng diện tích 17.146m² của dự án.