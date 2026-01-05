Hà Nội

Mãn nhãn vườn hồng đẹp như cổ tích của MC Diễm Quỳnh

Bất động sản

Mãn nhãn vườn hồng đẹp như cổ tích của MC Diễm Quỳnh

Khu vườn của MC Diễm Quỳnh rực rỡ sắc màu trong những ngày đông, ấn tượng nhất là những gốc hồng cổ, hồng ngoại đua nhau khoe sắc. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trong cơ ngơi bình yên tại Phú Thọ (trước đây là Hòa Bình), khu vườn của MC Diễm Quỳnh khiến nhiều người thích thú bởi vẻ đẹp rực rỡ và tràn đầy sức sống. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Nổi bật nhất là những gốc hồng cổ, hồng ngoại rực rỡ bao quanh. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Những gốc hồng này được Diễm Quỳnh chăm sóc suốt 2 năm qua. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Cành hồng leo vươn dài, nhiều nụ tạo khung cảnh thơ mộng. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Khóm hồng cổ khoe sắc hồng thắm, tô điểm cho không gian kiến trúc hiện đại. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Những cành hồng được nữ MC cắt vào, chuẩn bị cắm. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Ngoài hồng còn có hoa trà khoe sắc đối lập: một bên đỏ thắm nồng nàn, một bên trắng muốt. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Thược dược cánh kép đỏ cam và hoa cánh bướm tím biếc mỏng manh. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Cụm thược dược hồng cánh sen khoe sắc bên hoa mõm sói. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Hoa thạch thảo đỏ viền trắng nhỏ xinh duyên dáng bên khóm mõm sói vàng nhạt. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Góc thưởng trà bình yên với tầm nhìn 'triệu đô'. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Hoa rau kinh giới tím nhạt li ti được nữ chủ nhân cắm đầy tinh tế. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Hoàng Minh (tổng hợp)
