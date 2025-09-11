Lĩnh 5 năm tù vì nổ súng bắn chim gây chết người

Trần Văn Huy (Hà Tĩnh) dùng súng bắn chim, nhưng đạn bị lạc, gây thương tích cho nam thanh niên dẫn đến tử vong.

Ngày 11/9, Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử trực tuyến đối với bị cáo Trần Văn Huy về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 5/2024, Trần Văn Huy (SN 1984, nơi ở TDP Hồng Hải, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), nhặt được 1 khẩu súng hơi thuộc vũ khí quân dụng tại khu vực cánh đồng thuộc xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó, Huy đưa súng về cất giấu trái phép tại nhà bà Hoàng Thị Liệu (SN 1963, trú TDP Hồng Hải, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh – mẹ vợ chưa cưới của Huy), nhằm mục đích sử dụng để bắn chim. Trần Văn Huy còn lên mạng internet để tìm hiểu cách sử dụng khẩu súng và đặt mua đạn rồi nhiều lần đưa khẩu súng ra sử dụng trái phép.

Trần Văn Huy tại phiên toà.

Đến khoảng 15h30’ ngày 10/2, phát hiện có con chim đậu trên cây chanh nhà hàng xóm, Huy đã lấy súng ra và bắn 2 phát nhưng không trúng vào con chim mà khiến 1 viên đạn bay vào nhà, trúng vào mạn sườn phía sau bên trái, xuyên tim anh Phùng Văn Phúc (SN 1999) đang ngồi tại bàn làm việc trong phòng ngủ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Phùng Văn Phúc được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường do mất máu cấp.

Tại phiên xử, bị cáo Trần Văn Huy thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi mình đã gây ra.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Huy 5 năm tù, đồng thời buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 300 triệu đồng.

>>> Mời độc giả xem thêm video bắt hung thủ sát hại người yêu cũ ở Đồng Nai.