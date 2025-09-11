Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lĩnh 5 năm tù vì nổ súng bắn chim gây chết người

Trần Văn Huy (Hà Tĩnh) dùng súng bắn chim, nhưng đạn bị lạc, gây thương tích cho nam thanh niên dẫn đến tử vong.

Hạo Nhiên

Ngày 11/9, Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử trực tuyến đối với bị cáo Trần Văn Huy về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 5/2024, Trần Văn Huy (SN 1984, nơi ở TDP Hồng Hải, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), nhặt được 1 khẩu súng hơi thuộc vũ khí quân dụng tại khu vực cánh đồng thuộc xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó, Huy đưa súng về cất giấu trái phép tại nhà bà Hoàng Thị Liệu (SN 1963, trú TDP Hồng Hải, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh – mẹ vợ chưa cưới của Huy), nhằm mục đích sử dụng để bắn chim. Trần Văn Huy còn lên mạng internet để tìm hiểu cách sử dụng khẩu súng và đặt mua đạn rồi nhiều lần đưa khẩu súng ra sử dụng trái phép.

tang-tru-vu-khi-1.jpg
Trần Văn Huy tại phiên toà.

Đến khoảng 15h30’ ngày 10/2, phát hiện có con chim đậu trên cây chanh nhà hàng xóm, Huy đã lấy súng ra và bắn 2 phát nhưng không trúng vào con chim mà khiến 1 viên đạn bay vào nhà, trúng vào mạn sườn phía sau bên trái, xuyên tim anh Phùng Văn Phúc (SN 1999) đang ngồi tại bàn làm việc trong phòng ngủ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Phùng Văn Phúc được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường do mất máu cấp.

Tại phiên xử, bị cáo Trần Văn Huy thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi mình đã gây ra.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Huy 5 năm tù, đồng thời buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 300 triệu đồng.

>>> Mời độc giả xem thêm video bắt hung thủ sát hại người yêu cũ ở Đồng Nai.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)
#bắn chim #súng hơi #gây chết người #Toà án Hà Tĩnh #tuyên phạt #Trần Văn Huy

Bài liên quan

Phú Yên: Lĩnh 6 năm tù giam vì dùng súng hơi bắn người

Với cáo buộc tội “giết người”, Huỳnh Công Hữu đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên phạt 6 năm tù giam.

Ngày 25/2, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Huỳnh Công Hữu (SN 1996, trú tại phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, vào khoảng 23h ngày 27/8/2023, các anh Huỳnh Bá Hiệu (SN 1996), Đặng Vàng, Võ Văn Đại và các chị Hồ Như Thịnh, Trương Quỳnh Thảo Vy tổ chức ăn uống trước nhà anh Hiệu.

Xem chi tiết

Khởi tố đối tượng dùng súng bắn chết người ở Hà Tĩnh

Sau khi gây án, nghi phạm Trần Văn Huy đã đưa súng đến nhà người thân cất dấu, rồi sử dụng xe máy chạy trốn về nhà bố mẹ đẻ tại xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Huy (SN 1984, trú tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội "Vô ý làm chết người" theo Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Khoi to doi tuong dung sung ban chet nguoi o Ha Tinh
Nghi phạm Trần Văn Huy cùng hung khí gây án bị bắt giữ. Ảnh: CACC. 
Xem chi tiết

Thế giới

Truy bắt tay súng bắn chết hai cảnh sát rồi trốn vào rừng

Sau khi nổ súng làm hai cảnh sát thiệt mạng và một người khác bị thương, tay súng này đã bỏ trốn vào rừng.

Theo trang abc.net.au, vào khoảng 10h30 sáng 28/6, nghi phạm Dezi Freeman đã nổ súng tại vùng nông thôn ở Porepunkah, bang Victoria, Australia, làm hai cảnh sát thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.

Nghi phạm 56 tuổi sau đó chạy trốn vào khu rừng rậm thuộc Công viên quốc gia Núi Buffalo. Một cuộc truy bắt quy mô lớn được tiến hành sau đó.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới