Xã hội

Công an thu giữ 44 súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube ở Hà Nội

Cơ quan Công an đã thu giữ 44 khẩu súng gas bắn bi nhựa, bi sắt có sức sát thương lớn cùng nhiều loại phụ kiện như bi sắt, bi nhựa, hộp tiếp đạn...

Gia Đạt

Ngày 31/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng xử lý một đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube.

3.jpg
Đối tượng P.V.C cùng tang vật thu giữ.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã phát hiện một kênh YouTube đăng tải bài viết với nội dung quảng cáo bán nhiều loại súng có sức sát thương lớn như súng Glock 34, Glock 19, súng AKMS, súng AKX, súng MK16, súng MP7, súng M18,… đều sử dụng bắn đạn bi nhựa, bi sắt.

Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Ngày 22/8/2025, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an phường Xuân Phương tiến hành kiểm tra hành chính một căn hộ tại chung cư C6 Khối 2, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Tại đây, Cơ quan Công an phát hiện đối tượng P.V.C (SN: 2001, trú tại: Phú Diễn, Hà Nội) đang đóng gói súng để giao cho khách. Cơ quan Công an đã thu giữ 44 khẩu súng gas bắn bi nhựa, bi sắt có sức sát thương lớn cùng nhiều loại phụ kiện như bi sắt, bi nhựa, hộp tiếp đạn, ống nhòm, bình gas... Đây là loại súng đồ chơi nguy hiểm có nguy cơ gây mất an ninh, trật tự xã hội. Hiện Công an phường Xuân Phương đang lập hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không tham gia mua bán vũ khí: Mọi hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm, bất kể dưới hình thức nào.

- Cảnh giác với các nhóm kín: Hãy tỉnh táo trước những lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng. Không tham gia vào các hội, nhóm kín có nội dung rao bán vũ khí, công cụ hỗ trợ. Những sản phẩm này đều không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy hiểm cho chính bạn và những người xung quanh.

- Chủ động tố giác tội phạm: Khi phát hiện các cá nhân, tổ chức có hành vi nghi vấn liên quan đến mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội, hãy ngay lập tức cung cấp thông tin cho cơ quan Công an gần nhất.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#súng bắn bi #công an thu giữ #YouTube #súng nguy hiểm #phụ kiện súng

Xã hội

Hé lộ chiêu trò của gã thanh niên giả danh Công an để lừa đảo

Cơ quan Công an Đà Nẵng vừa bắt giữ Nguyễn Thành Phúc về hành vi giả mạo cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 6/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Thành Phúc (SN 1999, trú xã Chư Krey, tỉnh Gia Lai) từ Công an phường Hòa Khánh để tiếp tục điều tra, xử lý các hành vi tội phạm của đối tượng.

Trước đó, thông qua mạng xã hội, Phúc biết anh N.Đ.H (SN 1974, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đang quản lý dãy phòng trọ cho thuê. Đối tượng mạo nhận là Công an, vừa được điều chuyển công tác về Liên Chiểu nên muốn thuê phòng của anh H. Được một thời gian, biết anh H đang có tranh chấp tiền bạc với người khác nên Phúc gợi ý sẽ giúp anh này lấy lại tiền.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt kẻ giả mạo tài khoản Facebook chiếm đoạt hơn 2,2 tỉ đồng

Cơ quan Công an Đà Nẵng vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Anh về hành vi giả mạo tài khoản Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,2 tỉ đồng của một phụ nữ.

Ngày 6/8, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Anh (SN 1990, trú xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị) - đối tượng giả mạo tài khoản Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,2 tỉ đồng của một phụ nữ.

Theo thông tin, vào ngày 17/7, bà Đ.T.T.P. (SN 1978, trú phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook tên “Thảo Linh”, có hình ảnh và thông tin giống hệt tài khoản con gái bà hiện đang sinh sống tại Dubai.

Xem chi tiết

Xã hội

Cảnh báo trang facebook có tích xanh giả mạo Bộ Tài Chính để lừa đảo

Hiện nay, trên facebook mạo danh Bộ Tài Chính đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung hỗ trợ người dân bị lừa đảo trên mạng để lừa đảo tiếp nạn nhân.

Đáng chú ý, trang facebook này đang có tích xanh khiến nhiều người dân dễ bị nhầm tưởng là trang chính thống của Bộ Tài chính. Theo đó, đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng giới thiệu sẽ hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa với thủ tục nhanh chóng, cam kết 100% lấy lại được tiền lừa đảo. Thay vì đến cơ quan Công an trình báo, người bị lừa lại lên mạng xã hội để tìm kiếm trang mạng hỗ trợ lấy lại tiền.

2-1.jpg
Trang giả mạo Bộ Tài chính có xác thực tích xanh.
Xem chi tiết

