Công an thu giữ 44 súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube ở Hà Nội

Cơ quan Công an đã thu giữ 44 khẩu súng gas bắn bi nhựa, bi sắt có sức sát thương lớn cùng nhiều loại phụ kiện như bi sắt, bi nhựa, hộp tiếp đạn...

Ngày 31/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng xử lý một đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube.

Đối tượng P.V.C cùng tang vật thu giữ.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã phát hiện một kênh YouTube đăng tải bài viết với nội dung quảng cáo bán nhiều loại súng có sức sát thương lớn như súng Glock 34, Glock 19, súng AKMS, súng AKX, súng MK16, súng MP7, súng M18,… đều sử dụng bắn đạn bi nhựa, bi sắt.

Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Ngày 22/8/2025, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an phường Xuân Phương tiến hành kiểm tra hành chính một căn hộ tại chung cư C6 Khối 2, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Tại đây, Cơ quan Công an phát hiện đối tượng P.V.C (SN: 2001, trú tại: Phú Diễn, Hà Nội) đang đóng gói súng để giao cho khách. Cơ quan Công an đã thu giữ 44 khẩu súng gas bắn bi nhựa, bi sắt có sức sát thương lớn cùng nhiều loại phụ kiện như bi sắt, bi nhựa, hộp tiếp đạn, ống nhòm, bình gas... Đây là loại súng đồ chơi nguy hiểm có nguy cơ gây mất an ninh, trật tự xã hội. Hiện Công an phường Xuân Phương đang lập hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không tham gia mua bán vũ khí: Mọi hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm, bất kể dưới hình thức nào.

- Cảnh giác với các nhóm kín: Hãy tỉnh táo trước những lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng. Không tham gia vào các hội, nhóm kín có nội dung rao bán vũ khí, công cụ hỗ trợ. Những sản phẩm này đều không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy hiểm cho chính bạn và những người xung quanh.

- Chủ động tố giác tội phạm: Khi phát hiện các cá nhân, tổ chức có hành vi nghi vấn liên quan đến mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội, hãy ngay lập tức cung cấp thông tin cho cơ quan Công an gần nhất.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản