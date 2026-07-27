Lâm Đồng công bố nhôm thỏi đầu tiên, kỳ vọng giảm 1,5 tỷ USD nhập khẩu/năm

Việc đưa sản phẩm nhôm kim loại nội địa vào sản xuất quy mô công nghiệp chính thức giải quyết bài toán tự chủ nguyên liệu đầu vào cho các ngành chế tạo trọng điểm như cơ khí, điện lực, ô tô, đường sắt và hàng không. Với trữ lượng khoảng 5,8 tỷ tấn bô xít tập trung tại khu vực Tây Nguyên, việc chủ động công nghệ điện phân nhôm không chỉ gia tăng giá trị sản xuất nội địa mà còn hạn chế tối đa rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng trước các biến động của thị trường quốc tế.

Dự án Nhà máy điện phân Nhôm Đắk Nông do Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân làm chủ đầu tư tại Khu công nghiệp Nhân Cơ là mô hình thí điểm đầu tiên của cả nước nhằm hiện thực hóa chủ trương chế biến sâu khoáng sản. Trải qua 11 năm triển khai nghiên cứu và lắp đặt thiết bị, đến nay Phân kỳ 1 của nhà máy đã vận hành ổn định với công suất 150.000 tấn/năm. Theo lộ trình phê duyệt, Phân kỳ 2 với công suất 300.000 tấn/năm sẽ đưa vào hoạt động trong Quý IV/2026, trước khi hoàn thành toàn bộ Phân kỳ 3 vào Quý I/2027 để đạt tổng công suất thiết kế 450.000 tấn/năm.

Khi đạt tối đa công suất, dự án dự kiến đóng góp vào giá trị sản xuất hằng năm từ 1,35 đến 1,40 tỷ USD (tương đương khoảng 35 - 36 nghìn tỷ đồng). Bên cạnh việc thu hút hơn 1.000 lao động kỹ thuật trực tiếp, dự án còn tạo tiền đề hình thành hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ, tạo việc làm gián tiếp cho khoảng 3.500 đến 4.000 lao động trong các lĩnh vực cung ứng nguyên liệu, năng lượng, logistics và cơ khí sửa chữa.

Sáng ngày 26/7, UBND tỉnh Lâm Đồng cùng chủ đầu tư đã tổ chức Lễ công bố Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam tại Nhà máy điện phân Nhôm Đắk Nông.

Sự kiện có sự tham dự của Đoàn công tác Trung ương do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Cùng dự có Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; ông Phạm Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương và đại diện các Bộ, ngành liên quan.

Về phía địa phương có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Phúc, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng; cùng lãnh đạo các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, TP.HCM và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Dự lễ công bố tại Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động nguồn cung nhôm kim loại nhằm nâng cao tự chủ kinh tế. (Ảnh: Hạ Chúc/CTTĐT Lâm Đồng)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang ghi nhận sự nỗ lực kiên trì của doanh nghiệp và sự phối hợp giữa các Bộ, ngành với tỉnh Lâm Đồng trong suốt một thập kỷ qua. Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện thể chế, hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ công nghệ và chuyển đổi số. Chính quyền tỉnh Lâm Đồng cần phát huy không gian phát triển mới sau hợp nhất, hoàn thiện quy hoạch hạ tầng công nghiệp, logistics và nghiên cứu Đề án Khu kinh tế ven biển phía Nam nhằm tăng cường liên kết vùng.

Tiếp thu các chỉ đạo từ Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn về bồi thường mặt bằng, hạ tầng năng lượng và môi trường đầu tư. Tỉnh Lâm Đồng cam kết đẩy mạnh thu hút các dự án chế biến sâu sau nhôm, hướng tới xây dựng địa phương trở thành trung tâm công nghiệp nhôm hiện đại và bền vững của cả nước.