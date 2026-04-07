Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Báo Anh tiết lộ tình trạng sức khoẻ của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei

Tờ The Times của Anh đưa tin mô tả một bản ghi nhớ tình báo ngoại giao mà họ đã xem nói ông Mojtaba Khamenei không thể điều hành đất nước vì vẫn đang hôn mê.

Tuệ Minh

Các nguồn tin tình báo phương Tây nhận định rằng Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, khiến ông không thể điều hành đất nước. Thông tin này cũng được nguồn tin riêng cung cấp cho The Times.

Theo báo cáo, ông Mojtaba Khamenei, người lên nắm giữ vị trí Lãnh đạo tối cao Iran sau vụ ám sát cha mình là Ali Khamenei, hiện đang bất tỉnh và được điều trị tại thành phố thánh Qom, trong bối cảnh an ninh thắt chặt và thông tin chính thức được giữ bí mật rộng rãi.

Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei thời điểm trước khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến tranh chống lại Iran.

Báo cáo cho biết thông tin này dựa trên đánh giá tình báo của Mỹ và Israel, đồng thời khẳng định rằng thương tích của nhà lãnh đạo mới là do cuộc không kích của Mỹ-Israel diễn ra vào ngày 28/2, khiến cha ông và một số thành viên gia đình thiệt mạng.

Theo The Times, ông Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ cuộc tấn công đó, cũng không đưa ra bất kỳ bài phát biểu trực tiếp nào, trong khi sự hiện diện của ông trên truyền thông chỉ giới hạn ở các video được cho là do công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo ra, cùng với các tuyên bố bằng văn bản được truyền hình nhà nước Iran công bố.

Báo cáo cho thấy việc thiếu quyền ra quyết định thực sự làm dấy lên những câu hỏi trong giới ngoại giao về bản chất thực sự của quyền lực ở Tehran, đồng thời chỉ ra rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hiện đã trở thành thực thể điều hành nhà nước trên thực tế.

Ông Mojtaba Khamenei được cho là bị thương trong cuộc không kích ám sát hàng loạt lãnh đạo Iran trong ngày đầu tiên diễn ra cuộc chiến.

Tờ báo đã liên kết những diễn biến này với bối cảnh cuộc chiến khu vực đang diễn ra và công tác chuẩn bị cho lễ an táng Ali Khamenei ở Qom, xét đến việc chính quyền Iran đang cố gắng kiềm chế những hậu quả của cuộc khủng hoảng chính trị bằng cách hạn chế việc rò rỉ thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo tối cao mới.

Trong một diễn biến liên quan, một kênh mạng xã hội có liên kết với hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) và quân đội nước này đăng tải một đoạn video ngắn về ông Khamenei. Đoạn video này cũng được nhận định là được tạo bằng công cụ AI.

Đoạn video cho thấy lãnh tụ tối cao Iran đi bộ trong một đoạn hầm, từ bên ngoài bước vào căn phòng tác chiến với màn hình đang hiển thị ảnh vệ tinh cùng tọa độ của cơ sở hạt nhân Dimona của Iran. Cuối video còn xuất hiện dòng chữ tin tức đang đến.

Đoạn video đăng tải về Lãnh đạo tối cao được cho là dựng bằng AI trên trang mạng xã hội có liên kết với quân đội Iran.
AP, Al Arabya, The Times
Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Mỹ ủng hộ Thủ tướng Hungary Orbán trước cuộc bầu cử quan trọng

Chuyến thăm Budapest của Phó Tổng thống Mỹ làm nổi bật cam kết của Mỹ với chính quyền Thủ tướng Hungary Orbán trước cuộc bầu cử quốc hội năm nay.

Ngày 7/4, Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance đang tới Budapest nhằm củng cố sự ủng hộ đối với Thủ tướng Hungary Viktor Orban, trong lúc Đảng Fidesz của ông đang đối mặt với kỳ bầu cử khó khăn nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Nhà Trắng thông báo vào tuần trước rằng ông Vance sẽ đến Hungary vào thứ Ba và tiến hành các cuộc họp song phương trong hai ngày.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump nói lý do Mỹ muốn rời NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rạn nứt ngày càng lớn giữa Mỹ và NATO bắt nguồn từ ý định của ông về việc kiểm soát Greenland.

Theo RBC-Ukraine, thời gian gần đây, Tổng thống Trump thường xuyên chỉ trích các đồng minh NATO. Mọi chuyện bắt đầu khi nhà lãnh đạo Mỹ đề nghị các nước đồng minh tham gia vào chiến dịch chung Mỹ-Israel chống lại Iran và giúp mở lại eo biển Hormuz, nơi 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu đi qua.

aptongthongtrump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Chuyên gia cảnh báo hậu quả nếu Mỹ phá hủy nhà máy điện Iran

Một số chuyên gia cảnh báo, nếu Mỹ phá hủy toàn bộ cây cầu và nhà máy điện ở Iran, điều này có thể cấu thành tội ác chiến tranh. 

Trong cuộc họp báo ngày 6/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ phá hủy toàn bộ cây cầu và nhà máy điện tại Iran. Theo một số chuyên gia luật quân sự, hành động này có phạm vi rộng đến mức có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Vấn đề được đặt ra có thể xoay quanh việc liệu các nhà máy điện có phải là mục tiêu quân sự hợp pháp hay thương vong dân sự có được giảm thiểu tối đa hay không,...?

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới