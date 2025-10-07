Lấy khối u quái chứa xương, răng, tóc cho nữ bệnh nhân 21 tuổi

Bệnh nhân nữ sinh năm 2004, mới lập gia đình và đang có kế hoạch sinh con, đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khám vì cảm giác tức bụng, bụng to nhanh bất thường. Kết quả thăm khám và cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân có khối u bì buồng trứng kích thước lớn, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi bóc u, bảo tồn tối đa mô buồng trứng lành.

Thực hiện ca phẫu thuật là BSCKI. Phạm Hải Đăng, khoa Phụ ngoại. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã phát hiện bệnh phẩm trong khối u chứa răng, xương, tóc… điển hình của một dạng u quái. Đây là loại u hiếm gặp, thường phát triển từ các tế bào mầm, chứa nhiều tổ chức bất thường. Việc lấy bệnh phẩm gặp nhiều khó khăn do khối u cứng, phức tạp, trong khi chỉ có thể đưa ra ngoài qua lỗ trocar nội soi khoảng 2cm.

Việc lấy bệnh phẩm gặp nhiều khó khăn do khối u cứng, phức tạp. Ảnh Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội

Bằng thao tác tỉ mỉ, khéo léo, các bác sĩ đã bóc tách thành công khối u, giữ lại tối đa mô buồng trứng lành để bảo tồn khả năng sinh sản cho bệnh nhân. Bệnh phẩm thu được hơn chục mảnh xương và răng, kèm tóc. Sau mổ, sức khỏe ổn định, phần buồng trứng còn lại tiếp tục hoạt động bình thường.

Các bác sĩ cho biết u bì (u quái) buồng trứng là một khối u phát triển bên trong buồng trứng có nguồn gốc từ các tế bào mầm biệt hóa thành. Cấu trúc của u bì buồng trứng chứa các loại bã nhờn, xương, tóc, da,...

Các bác sĩ đã phát hiện bệnh phẩm trong khối u chứa răng, xương, tóc. Ảnh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

U bì (u quái) buồng trứng có thể âm thầm phát triển mà không có triệu chứng rõ ràng. Việc phát hiện thường chỉ xảy ra khi khối u đã lớn, gây biến chứng nguy hiểm nhưng ít khi tiến triển thành ung thư. Đặc biệt, khi các khối u bì càng lớn sẽ tạo ra sức nặng đè lên buồng trứng và khiến chúng bị xoắn lại, gây cản trở dòng máu tới nuôi dưỡng buồng trứng lâu ngày sẽ khiến các mô bị hoại tử, viêm nhiễm và ảnh hưởng tới nội tiết tố và khả năng sinh đẻ.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên đi khám phụ khoa định kỳ và siêu âm tầm soát, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường như đau tức bụng, bụng to nhanh… để được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.