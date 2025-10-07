Hà Nội

Sống Khỏe

Lấy khối u quái chứa xương, răng, tóc cho nữ bệnh nhân 21 tuổi

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân 21 tuổi có khối u quái chứa xương, răng và tóc.

Bình Nguyên

Bệnh nhân nữ sinh năm 2004, mới lập gia đình và đang có kế hoạch sinh con, đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khám vì cảm giác tức bụng, bụng to nhanh bất thường. Kết quả thăm khám và cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân có khối u bì buồng trứng kích thước lớn, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi bóc u, bảo tồn tối đa mô buồng trứng lành.

Thực hiện ca phẫu thuật là BSCKI. Phạm Hải Đăng, khoa Phụ ngoại. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã phát hiện bệnh phẩm trong khối u chứa răng, xương, tóc… điển hình của một dạng u quái. Đây là loại u hiếm gặp, thường phát triển từ các tế bào mầm, chứa nhiều tổ chức bất thường. Việc lấy bệnh phẩm gặp nhiều khó khăn do khối u cứng, phức tạp, trong khi chỉ có thể đưa ra ngoài qua lỗ trocar nội soi khoảng 2cm.

1-1317.jpg

Việc lấy bệnh phẩm gặp nhiều khó khăn do khối u cứng, phức tạp. Ảnh Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội

Bằng thao tác tỉ mỉ, khéo léo, các bác sĩ đã bóc tách thành công khối u, giữ lại tối đa mô buồng trứng lành để bảo tồn khả năng sinh sản cho bệnh nhân. Bệnh phẩm thu được hơn chục mảnh xương và răng, kèm tóc. Sau mổ, sức khỏe ổn định, phần buồng trứng còn lại tiếp tục hoạt động bình thường.

Các bác sĩ cho biết u bì (u quái) buồng trứng là một khối u phát triển bên trong buồng trứng có nguồn gốc từ các tế bào mầm biệt hóa thành. Cấu trúc của u bì buồng trứng chứa các loại bã nhờn, xương, tóc, da,...

1-7270.jpg
Các bác sĩ đã phát hiện bệnh phẩm trong khối u chứa răng, xương, tóc. Ảnh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

U bì (u quái) buồng trứng có thể âm thầm phát triển mà không có triệu chứng rõ ràng. Việc phát hiện thường chỉ xảy ra khi khối u đã lớn, gây biến chứng nguy hiểm nhưng ít khi tiến triển thành ung thư. Đặc biệt, khi các khối u bì càng lớn sẽ tạo ra sức nặng đè lên buồng trứng và khiến chúng bị xoắn lại, gây cản trở dòng máu tới nuôi dưỡng buồng trứng lâu ngày sẽ khiến các mô bị hoại tử, viêm nhiễm và ảnh hưởng tới nội tiết tố và khả năng sinh đẻ.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên đi khám phụ khoa định kỳ và siêu âm tầm soát, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường như đau tức bụng, bụng to nhanh… để được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

U quái thường xuất hiện ở buồng trứng, tinh hoàn hoặc xương cụt. Do bên trong chứa nhiều mô như tóc, da, răng..., nếu phát triển lớn hoặc bị vỡ, có thể gây các biến chứng nguy hiểm như xoắn u, chảy máu, nhiễm trùng hoặc viêm phúc mạc...

#u quái hiếm gặp #chứa da răng tóc #cô gái 21 tuổi #phẫu thuật thành công

Bệnh nhi 14 tuổi mắc u xơ vòm mũi họng hiếm gặp

Bệnh viện Thuận Mỹ ITO (Đồng Nai) vừa phẫu thuật thành công ca u xơ vòm họng hiếm gặp. 

Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai - thành viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ vừa tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhi N.H.P. (14 tuổi, ngụ Đồng Nai) trong tình trạng chảy máu cam nhiều, liên tục, khó cầm.

Theo gia đình, từ nhỏ P. đã thỉnh thoảng bị chảy máu cam, nhưng gần đây tình trạng này xuất hiện thường xuyên hơn, gần như cách hai ngày/lần, với lượng máu ngày càng nhiều. Lo lắng, gia đình đưa em đến bệnh viện cấp cứu.

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhi mắc dị tật tịt cửa mũi sau một bên

Bệnh viện A Thái Nguyên đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 13 tuổi bị dị tật tịt cửa mũi sau bên phải - một bệnh lý hiếm gặp.

Vừa qua, các bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện A Thái Nguyên đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhi Trần Thị N.M. - 13 tuổi ở xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên mắc dị tật tịt cửa mũi sau bên phải - một bệnh lý hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1/8.000 trẻ em.

Theo đó, bệnh nhi có tiền sử ngạt mũi, chảy mũi, kèm theo hắt hơi, ngửi kém, ngủ ngáy, có cơn ngừng thở khi ngủ, viêm họng mạn tính ảnh hưởng nhiều tới hô hấp, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Phẫu thuật thành công ca sỏi thận san hô phức tạp cho người phụ nữ ở Nghệ An

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 vừa phẫu thuật thành công một ca sỏi thận san hô phức tạp cho bệnh nhân 53 tuổi.

Bệnh viện Quân y 4 thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Nguyễn Thị H, 53 tuổi, quê Hưng Nguyên Nghệ An. Có tiền sử sỏi thận hơn 10 năm, tự điều trị bằng thuốc dân gian nhưng không hiệu quả.

Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc sỏi san hô thận trái kích thước lớn kèm theo sỏi niệu quản phải. Đây là dạng sỏi phức tạp, nguy cơ gây suy giảm chức năng thận, thậm chí suy thận nếu không được điều trị kịp thời.

