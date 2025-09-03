Hà Nội

Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công ca sỏi thận san hô phức tạp cho người phụ nữ ở Nghệ An

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 vừa phẫu thuật thành công một ca sỏi thận san hô phức tạp cho bệnh nhân 53 tuổi.

Bình Nguyên

Bệnh viện Quân y 4 thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Nguyễn Thị H, 53 tuổi, quê Hưng Nguyên Nghệ An. Có tiền sử sỏi thận hơn 10 năm, tự điều trị bằng thuốc dân gian nhưng không hiệu quả.

Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc sỏi san hô thận trái kích thước lớn kèm theo sỏi niệu quản phải. Đây là dạng sỏi phức tạp, nguy cơ gây suy giảm chức năng thận, thậm chí suy thận nếu không được điều trị kịp thời.

Sỏi thận tán và lấy ra ngoài từ bệnh nhân.

Kíp phẫu thuật của Khoa Ngoại chung đã tiến hành phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da. Sau gần 2 giờ, ca mổ đã thành công, lấy ra toàn bộ sỏi, bảo tồn tối đa chức năng thận cho người bệnh. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, sinh hiệu bình thường, dự kiến có thể xuất viện sau 2 – 3 ngày nữa.

Thành công của ca phẫu thuật là minh chứng cho trình độ chuyên môn, sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 4, đồng thời mở ra cơ hội điều trị hiệu quả cho nhiều bệnh nhân mắc sỏi thận phức tạp.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ, không nên chủ quan hoặc tự ý điều trị bằng các phương pháp dân gian khi chưa có tư vấn chuyên môn, để tránh biến chứng nguy hiểm.

