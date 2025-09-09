Phẫu thuật thành công cho bệnh nhi mắc dị tật tịt cửa mũi sau một bên

Bệnh viện A Thái Nguyên đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 13 tuổi bị dị tật tịt cửa mũi sau bên phải - một bệnh lý hiếm gặp.

Vừa qua, các bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện A Thái Nguyên đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhi Trần Thị N.M. - 13 tuổi ở xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên mắc dị tật tịt cửa mũi sau bên phải - một bệnh lý hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1/8.000 trẻ em.

Theo đó, bệnh nhi có tiền sử ngạt mũi, chảy mũi, kèm theo hắt hơi, ngửi kém, ngủ ngáy, có cơn ngừng thở khi ngủ, viêm họng mạn tính ảnh hưởng nhiều tới hô hấp, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Tại Bệnh viện A Thái Nguyên, sau khi thăm khám kỹ lưỡng và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết như chụp Xquang, Chụp CLVT hàm - mặt… các bác sĩ chẩn đoán phì đại VA, dị tật tịt cửa mũi sau phải, lệch vách ngăn mũi, viêm đa xoang và chỉ định Phẫu thuật tịt cửa mũi sau bẩm sinh.

Trực tiếp thăm khám cho bệnh nhi này, BsCKII. Đỗ Trung Toàn – Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết: “Tịt cửa mũi sau là dị tật bẩm sinh phức tạp và hiếm gặp. Dị tật tịt cửa mũi sau là tình trạng bít tắc hoàn toàn lỗ thông cửa mũi sau, khiến không khí không thể lưu thông bình thường qua mũi, làm giảm khả năng ngửi, gây rối loạn giấc ngủ và viêm mũi xoang kéo dài.

Ở trẻ sơ sinh, nếu bị tịt cửa mũi hai bên, bệnh thường được phát hiện sớm do trẻ có biểu hiện khó thở, tím tái, bú sặc, suy hô hấp, viêm phổi. Tuy nhiên, trường hợp của bệnh nhi này, do chỉ tịt một bên nên triệu chứng không rõ ràng, kéo dài âm thầm trong 13 năm nay gây ảnh hưởng đến sức khỏe hàng ngày”.

Ê-kíp phẫu thuật nội soi chỉnh hình cửa mũi sau cho bệnh nhi M. tại Khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện A Thái Nguyên- Ảnh BV

Với trường hợp này, sau khi được tư vấn kỹ lưỡng gia đình người bệnh đã lựa chọn điều trị phẫu thuật tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Ê-kíp phẫu thuật PGS.TS. Nguyễn Tuyết Xương - Hội trưởng hội Tai Thính học Việt Nam cùng BsCKII. Đỗ Trung Toàn – Phó Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện A Thái Nguyên, Hội trưởng hội Tai Thính học Thái Nguyên đã thực hiện mổ nội soi chỉnh hình cửa mũi sau cho bệnh nhi.

Đây là kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác và kinh nghiệm cao, bởi vùng phẫu thuật nằm gần những cấu trúc quan trọng như động mạch cảnh, xoang bướm, vách ngăn mũi, nguy cơ tổn thương các mạch máu lớn, gây biến chứng nghiêm trọng cho trẻ là rất cao. Xác định rõ những tình huống khó khăn có thể gặp phải trong lúc phẫu thuật nên cả ê-kíp và phẫu thuật viên đều có sự chuẩn bị kỹ về chuyên môn và trang thiết bị trước khi thực hiện, phối hợp nhịp nhàng, ăn ý trong suốt quá trình phẫu thuật.

Kết quả, ca phẫu thuật nội soi chỉnh hình cửa mũi sau cho bệnh nhi M. đã diễn ra thuận lợi, an toàn. Sau phẫu thuật, lỗ thông ở cửa mũi sau bên phải đã được giải phóng và tạo hình rộng rãi, bệnh nhi có thể hít thở bằng cả hai bên mũi, ngủ ngon giấc và sinh hoạt bình thường sau 13 năm.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, phụ huynh khi thấy trẻ có các dấu hiệu như khó thở, tím tái, ngạt mũi kéo dài, thường xuyên viêm mũi, viêm phổi tái phát, bú sặc, cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và sàng lọc Tai Mũi Họng. Phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ giúp trẻ phục hồi hoàn toàn, tránh ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần sau này. Đặc biệt với trường hợp tịt cửa mũi sau một bên, triệu chứng thường không rõ rệt, trẻ dễ bị bỏ sót hoặc chẩn đoán muộn. Trẻ nên được can thiệp theo chỉ định cụ thể từ bác sĩ.