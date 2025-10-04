Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khối kính nặng đè hai công nhân, hàng chục người giải cứu kịp thời

Khối kính cường lực 'khủng' trên xe tải đổ ập xuống, đè vào 2 công nhân ở Tây Ninh. Hàng chục người đã hợp sức nâng khối kính lên, giải cứu 2 nạn nhân.

Theo Tuấn Kiệt/ Vietnamnet

Trưa nay (4/10), Công an xã Bình Đức (Tây Ninh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến hai công nhân bị chấn thương nặng.

kinh.jpg
Hàng chục người hợp sức nâng khối kính cường lực nặng đè lên 2 công nhân ở Tây Ninh. Ảnh: HC

Khoảng 8h cùng ngày, một xe tải chở theo nhiều tấm kính cường lực từ TPHCM về Tây Ninh để lắp đặt cho công trình. Khi xe dừng tại khu vực ấp 4, xã Bình Đức, cách mặt đường tỉnh 816 khoảng 100m thì tai nạn bất ngờ xảy ra.

Theo đó, xe tải đậu ở vị trí dốc và trong lúc công nhân chuẩn bị tháo dỡ, toàn bộ khối kính nặng trên xe bị nghiêng, đổ ập xuống đường. Hai công nhân đứng gần đó bị khối kính khoảng 10 tấm, mỗi tấm dài 3m đè vào người, nằm bất tỉnh.

Ngay khi phát hiện sự việc, Công an xã Bình Đức, các lực lượng chức năng cùng người dân đã lập tức chạy tới, hợp sức để nâng và đẩy khối kính lên rồi kéo hai công nhân thoát ra.

kinh-2.jpg
Xe đặc chủng của công an đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: HC

Hai nạn nhân được xác định bị đa chấn thương nghiêm trọng, nhiều vết thương ở đầu, vùng bụng và rơi vào tình trạng khó thở. Công an đã sử dụng xe công vụ để kịp thời đưa họ đến Trung tâm Y tế Bến Lức cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn lao động đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Tuấn Kiệt/ Vietnamnet
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/hang-chuc-nguoi-hop-suc-nang-khoi-kinh-nang-ca-tan-giai-cuu-2-cong-nhan-2449144.html
#kính cường lực #Tây Ninh #tai nạn lao động #giải cứu #tai nạn

Bài liên quan

Tiêu dùng - Bạn đọc

Cuộc đua gói thầu trường học: Tiến Tân Phát bỏ xa đối thủ, tiết kiệm hơn 20%

Theo biên bản mở thầu ngày 30/9, gói thầu xây lắp dự án sửa chữa trường học, hệ thống PCCC (các điểm trường) có giá 3,48 tỷ đồng đã thu hút 2 nhà thầu.

Với tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng, dự án sửa chữa trường học, hệ thống PCCC (các điểm trường) do UBND huyện Đức Hòa (Long An cũ) phê duyệt tại Quyết định 7026/QĐ-UBND ngày 10/04/2025.

Dự án với mục tiêu chỉnh trang, kiên cố hoá trường lớp luôn mới đạt trường chuẩn Quốc gia; tăng thêm cơ sở vật chất cho các trường. Hơn nữa, dự án còn góp phần tạo sự an toàn và phục vụ cho công tác giảng dạy và sinh hoạt của học sinh, giáo viên trường; tạo vẻ mỹ quan cho khuôn viên trường học nói riêng, huyện Đức Hòa nói chung.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Thanh Cao Trí: Tỷ lệ trúng thầu năm 2025 gần như tuyệt đối?

Vừa qua, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Cao Trí được phê duyệt trúng gói thầu gần 15 tỷ đồng tại Tây Ninh. Đáng chú ý, trong năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận một tỷ lệ trúng thầu ấn tượng, dấy lên nhiều câu hỏi về năng lực thực sự và tính cạnh tranh của các gói thầu.

Gói thầu gần 15 tỷ đồng và những đối thủ bị loại vì "không đạt năng lực kỹ thuật"

Ngày 11/9/2025, ông Thái Văn Cường - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực 4 (Bên mời thầu) đã ký Quyết định số 150/QĐ-BQLDAKV4, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng (mã thông báo IB2500321599-00) thuộc dự án Nâng cấp đường Phước Thạnh - Bàu Đồn.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Nam Anh trúng gói mua sắm vật tư tại Trường Cao đẳng Long An

Là nhà thầu duy nhất tham gia, công ty Nam Anh thuận lợi giành gói số 2: Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ thực hành học kỳ 1, năm học 2025-2026_Cơ sở Đức Hòa.

Chỉ mình công ty Nam Anh độc diễn

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) vật tư, công cụ dụng cụ thực hành học kỳ 1, năm học 2025-2026 của Trường Cao đẳng Long An với dự toán mua sắm 5,82 tỷ đồng. KHLCNT ngày 22/08/2025, Trường Cao đẳng Long An đã phê duyệt theo Quyết định 806/QĐ-TCĐLA.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới