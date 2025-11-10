Hà Nội

Thế giới

Lật tàu cá ở ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc, 9 người mất tích

Một tàu đánh cá của Trung Quốc bị lật úp ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc sáng nay. Hai người đã được giải cứu trong khi 9 người khác vẫn mất tích.

An An (Theo Yonhap, Global Times)

Yonhap đưa tin, lực lượng bảo vệ bờ biển Gunsan (Hàn Quốc) cho biết, một tàu đánh cá của Trung Quốc có trọng tải 99 tấn đã bị lật úp ở vùng biển cách đảo Eocheong khoảng 150 km về phía tây nam vào lúc 8h53 sáng ngày 10/11.

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Gwangju xác nhận với tờ Thời báo Hoàn cầu hôm 10/11 rằng có 11 người trên tàu cá gặp nạn. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

tau.jpg
Trước đó, một tàu cá của Trung Quốc đã bị lật úp ngoài khơi bờ biển phía tây nam Hàn Quốc vào ngày 9/11/2025. Ảnh: Yonhap.

Trong số 11 người trên tàu, hai người được một tàu chở hàng đi ngang qua giải cứu trong khi 9 người khác vẫn mất tích.

4 tàu tuần tra và trực thăng đã được triển khai đến hiện trường để tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

untitled.png
Lực lượng bảo vệ bờ biển thực hiện hoạt động cứu hộ sau khi một tàu cá Trung Quốc bị lật ở ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc ngày 9/11/2025. Ảnh: Yonhap.

Vụ tai nạn xảy ra chỉ một ngày sau khi một tàu cá Trung Quốc khác bị lật ở vùng biển phía tây nam Hàn Quốc, khiến hai thuyền viên Trung Quốc thiệt mạng và 3 người khác mất tích. 6 người còn lại được các tàu gần đó cứu sống.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ lật tàu cá khiến hai người thiệt mạng ở Hàn Quốc hồi năm 2024

Nguồn video: THĐT
#Tai nạn tàu cá Trung Quốc #Lật tàu ngoài khơi Hàn Quốc #Tìm kiếm cứu hộ tàu cá #tàu cá Trung Quốc bị lật #lật tàu đánh cá ngoài khơi Hàn Quốc

