Lật mở mối quan hệ 'quan – thương' trong các vụ án giang hồ xứ Thanh

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá đã nêu ra thủ đoạn của các băng nhóm tại Thanh Hoá cùng các mối quan hệ cấu kết “quan – thương” để trục lợi.

Liên quan đến vụ án của các đối tượng giang hồ cộm cán xứ Thanh như Tuấn “thần đèn”, Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ” vừa bị triệt phá trong thời gian qua, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã nêu ra thủ đoạn của các băng nhóm tại Thanh Hoá cùng các mối quan hệ cấu kết “quan – thương” để trục lợi, thậm chí có dấu hiệu đồng phạm.

Giang hồ cộm cán Tuấn "thần đèn".

Một là, các doanh nghiệp là vỏ bọc, hoạt động bất thường như các đối tượng hình sự, băng nhóm xã hội đen có dấu hiệu can dự vào lĩnh vực kinh tế, thành lập nhiều doanh nghiệp, đổi công ty, hệ sinh thái để hợp thức hóa các hoạt động của đăng ký kinh doanh, giấy phép không tương xứng với năng lực thực tế. Để người thân, người nhà, người quen, đàn em, thân tín đứng tên nhiều doanh nghiệp phục vụ lợi ích nhóm.

Hai là, một số dự án, cấp phép có dấu hiệu hợp thức hóa bằng thủ thuật hành chính như xin cấp phép đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, rồi đấu giá tài sản công.

Ba là, việc thanh toán trong hoạt động doanh nghiệp có dòng tiền chuyển hóa phức tạp, chuyển tiền, rút tiền, hợp thức hóa bất minh như chuyển khoản nhiều lần qua nhiều công ty môi giới, cho nhiều công ty trong hệ sinh thái và thanh toán bằng tiền mặt, lập chứng từ khống, mua bán hóa đơn, lợi nhuận, tài sản chảy dàn trải ngoài hệ thống chính thức, có hành vi rửa tiền.

Bốn là, kết hợp giữa thủ đoạn hành chính và thanh thế của xã hội đen để thực hiện các hành vi vi phạm như dùng băng nhóm, đối tượng hình sự để đe dọa và bảo kê.

Năm là, số cán bộ lãnh đạo, người có chức quyền, có lối sống, tài sản không cân xứng, bất minh, vượt xa với thu nhập chính thức của bản thân gây dư luận trong xã hội.

Sáu là, có sự tham gia của người trung gian, môi giới, hối lộ, môi giới, rồi vận động hành lang như môi giới để quan hệ đứng giữa doanh nghiệp và cán bộ để thu lợi, đạt thanh thế trên mạng xã hội với những biệt danh như "người phán xử", "quân sư".

Ngoài ra, đối với băng nhóm của Tuấn "thần đèn", đã trực tiếp bắt Thu “vệ sĩ”, là đàn em của Tuấn "thần đèn" và là F1 của Tuấn "thần đèn", thân tín của Tuấn "thần đèn"; bắt Tài "bu" là con nuôi của Tuấn "thần đèn"…

Về vụ án xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan do Tuấn “thần đèn” chủ mưu, cầm đầu đã được đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông tin về tiến độ, kết quả điều tra ban đầu cũng tại Họp báo chiều nay.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán”, “Cưỡng đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan, do Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh Tuấn “thần đèn”) chủ mưu, cầm đầu.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 09 bị can, gồm:

1. Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”);

2. Trịnh Văn Tuấn, thành viên góp vốn Công ty ALMA;

3. Nguyễn Xuân Long, nguyên Giám đốc Công ty ALMA;

4. Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ;

5. Lê Ngọc Tùng, Giám đốc Mỏ đất xã Tượng Sơn;

6. Cao Quang Trung, kế toán Công ty ALMA;

7. Lương Đình Quân, kế toán Công ty ALMA;

8. Lê Văn Quân, kế toán Công ty ALMA;

9. Bùi Thị Thuý, kế toán Công ty ALMA.

Trong đó bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”) bị khởi tố về 03 tội danh: "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", "Vi phạm quy định về kế toán" và "Cưỡng đoạt tài sản".

Bước đầu xác định, các đối tượng phạm tội gây thiệt hại khoảng gần 30 tỷ đồng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ sai phạm của các đối tượng liên quan và kê biên, phong tỏa tài sản đảm bảo thu hồi triệt để.

