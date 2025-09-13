Lật lại hồ sơ nhà thầu trúng gói 50 tỷ Chợ Bình Điền: Tỷ lệ thắng thầu 100%

Nhà thầu trúng gói vệ sinh gần 50 tỷ tại Chợ Bình Điền có lịch sử đấu thầu ấn tượng: tham gia 2 gói, trúng cả 2, và đều là gói vệ sinh của chính Chợ Bình Điền.

Gói thầu dịch vụ vệ sinh có giá trị gần 50 tỷ đồng tại tại Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền không chỉ gây chú ý vì khoản tiết kiệm vỏn vẹn hơn 2 triệu đồng mà còn vì sự xuất hiện của một nhà thầu "quen mặt" với lịch sử trúng thầu ấn tượng tại chính đơn vị này.

Giá trúng thầu "sát nút" và khoản tiết kiệm tượng trưng

Ngày 20/03/2025, Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Chợ Bình Điền". Gói thầu này được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, có giá trị là 49.822.639.615 đồng, thực hiện trong 24 tháng.

Nguồn MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Kinh doanh - Dịch vụ Môi trường Vĩnh Phú với giá trúng thầu là 49.820.429.241 đồng. Con số này chỉ thấp hơn giá gói thầu đúng 2.210.374 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0.0044%.

Cuộc cạnh tranh "kỳ lạ"

Theo biên bản mở thầu ngày 10/03/2025, gói thầu có sự tham gia của 2 nhà thầu. Tuy nhiên, mức giá dự thầu của nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 lên tới 74.175.081.837 đồng, cao hơn giá gói thầu gần 25 tỷ đồng và hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh. Điều này khiến cuộc đấu thầu rộng rãi sớm ngã ngũ.

Nhà thầu "quen mặt" và tỷ lệ trúng thầu 100%

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Kinh doanh - Dịch vụ Môi trường Vĩnh Phú (do ông Hoàng Chí Vĩnh làm đại diện pháp luật). Doanh nghiệp này được phê duyệt tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 02/07/2021.

Điều đặc biệt, theo dữ liệu công khai, Môi trường Vĩnh Phú đã tham gia 2 gói thầu và trúng cả 2, đạt tỷ lệ thắng tuyệt đối 100%. Đáng chú ý hơn, cả hai gói thầu mà doanh nghiệp này trúng đều là gói "Thực hiện dịch vụ vệ sinh tại Chợ Bình Điền" do Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền làm chủ đầu tư. Tổng giá trị trúng thầu độc lập của Vĩnh Phú từ hai gói này là 115.663.032.498 đồng.

Cụ thể, vào ngày 25/01/2022, Vĩnh Phú cũng đã được phê duyệt trúng gói thầu tương tự cho giai đoạn trước đó, với giá trị 65.842.603.257 đồng cho 36 tháng thực hiện. Quyết định này cũng do chính Giám đốc Phan Thành Tân ký.

Trở lại gói thầu "Cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Chợ Bình Điền" có giá 49.822.639.615 đồng

Ngày 06/02/2025: Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV, ký Quyết định số 37/QĐ-TCT phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Ngày 19/02/2025 và 20/03/2025: Ông Phan Thành Tân, Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền, là người ký các quyết định quan trọng nhất: phê duyệt hồ sơ mời thầu và phê duyệt kết quả trúng thầu.

Việc một nhà thầu quen thuộc liên tiếp trúng cùng một gói thầu qua các năm không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, khi kết hợp với kịch bản trúng thầu sát giá và sự cạnh tranh hình thức, nó đặt ra những câu hỏi lớn hơn về tính minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Lịch sử trúng thầu 100% của Công ty Vĩnh Phú tại Chợ Bình Điền cho thấy sự am hiểu của doanh nghiệp đối với gói thầu. Nhưng nó cũng cho thấy sự "thờ ơ" của các đối thủ cạnh tranh khác. Khi một cuộc đấu thầu rộng rãi lặp đi lặp lại với những kịch bản quen thuộc, mục tiêu cuối cùng của Luật Đấu thầu là tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo cạnh tranh công bằng có thể đã không đạt được một cách trọn vẹn.