Laptop nhẹ nhất thế giới ra mắt chỉ bằng nửa MacBook Air

Số hóa

Fujitsu FMV UX-K3 chính thức trở thành laptop 14 inch nhẹ nhất thế giới, nặng chỉ 634 gram.

Thiên Trang (th)
Fujitsu vừa khiến giới công nghệ trầm trồ với chiếc FMV UX-K3, laptop 14 inch nhẹ nhất thế giới, chỉ 634 gram, tức bằng một nửa trọng lượng của MacBook Air 13 inch.
Trọng lượng siêu nhẹ này đạt được nhờ khung máy làm từ hợp kim magiê-lithium kết hợp sợi carbon, giúp máy mỏng chỉ 17,6mm mà vẫn cứng cáp cho công việc di chuyển thường xuyên.
Bên trong, Fujitsu trang bị chip Intel Core Ultra 7 255U, RAM 16GB và SSD 512GB, đủ sức xử lý đa nhiệm, công việc văn phòng và đồ họa nhẹ với GPU Intel Arc tích hợp.
Màn hình IPS 14 inch độ phân giải 1920x1200, sáng 400 nit, mang đến hình ảnh rõ nét, đồng thời tối ưu năng lượng cho người dùng di động.
Dù mỏng nhẹ, UX-K3 vẫn có đủ cổng kết nối gồm Wi-Fi 7, USB-C 65W, HDMI, Ethernet, USB-A, jack 3.5mm và khe microSD cùng webcam 1080p có nắp che bảo mật.
Điểm trừ duy nhất là viên pin 31Wh chỉ cho thời lượng khoảng 7 giờ xem video, nhưng bù lại củ sạc USB-C nặng chỉ 150 gram, rất tiện cho di chuyển.
Sản phẩm hiện được bán tại Nhật với giá khoảng 280.000 yên (1.860 USD), chưa có kế hoạch phân phối toàn cầu.
Với FMV UX-K3, Fujitsu chứng minh rằng laptop siêu nhẹ không còn là khái niệm mơ hồ mà là chuẩn mực mới cho kỷ nguyên di động tối giản.
