Dùng điện thoại và thiết bị công nghệ an toàn khi bão đến

Số hóa

Dùng điện thoại và thiết bị công nghệ an toàn khi bão đến

Trong mùa bão, smartphone, laptop, tivi hay thiết bị IoT có thể gây nguy hiểm nếu không dùng đúng cách, người dân cần lưu ý để vừa an toàn vừa duy trì kết nối.

Thiên Trang (TH)
Người dùng nên tải sẵn ứng dụng cảnh báo thời tiết, bản đồ offline và công cụ nhắn tin ít tốn dữ liệu.
Đặc biệt, hạn chế dùng phụ kiện sạc kém chất lượng vì dễ gây cháy nổ khi điện chập chờn.
Laptop và máy tính cần được sao lưu dữ liệu lên đám mây hoặc ổ cứng rời trước khi bão đến.
Tốt nhất nên rút toàn bộ nguồn điện, cáp mạng để tránh hỏng hóc do sét hoặc điện áp tăng đột ngột.
Nếu buộc phải làm việc, hãy dùng bộ lưu điện (UPS) để tắt máy an toàn khi mất điện.
Các thiết bị gia dụng thông minh như tủ lạnh, TV hay loa IoT chỉ nên duy trì nguồn điện cần thiết.
Người dân nên sử dụng ổ cắm chống sét và ngắt nguồn thiết bị không cần thiết để đảm bảo an toàn trong bão.
